Kuusi Oy:n toiminta laajenemassa

Vuonna 2016 perustettu Kangasalan Uusi Osakeyhtiö Kuusi Oy kasvatti liikevaihtoaan viime vuonna peräti kolmanneksella, noin 200 000 euroon. Yrityksessä on työskennellyt kahden toimintavuoden aikana lähes kolmekymmentä kangasalalaista.

Toimitusjohtaja Saija Haavisto odottaa varovaista kasvua.

– Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti. Vastikään hyväksytyn työttömyysturvalain muutoksen mukanaan tuoman aktiivimallin odotamme tuovan uusia mahdollisuuksia asiakaskunnallemme, paikallisille yrityksille ja yksityistalouksille, hän arvioi.

Lastenvaatteisiin erikoistunut Kuusi Oy:n kirpputori muutti synergiaetujen perässä vuodenvaihteessa Artturintielle – yhteisiin tiloihin Vatialan osto- ja myynti -kirpputorin kanssa. Yritys suunnittelee myös toimintansa laajentamista. Ensisijaisesti kiikaroidaan Tampereen suuntaan, mutta muitakaan ympäryskuntia ei ole poissuljettu.

Kuusi Oy perustettiin noin kaksi vuotta sitten tavoitteena nujertaa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä Kangasalla. Osakkaiksi kerättiin kolmisenkymmentä pääosin kangasalalaista yksityishenkilöä, yritystä ja yhteisöä. Liikeideana on tarjota tekijät sille tekemättömälle työlle, jota Suomen sanotaan olevan pullollaan. Yhtiössä uskotaan, että tämä työ jää tekemättä, koska se on liian kallista teetettäväksi – mutta ihmiset ovat liian kiireisiä tehdäkseen sen itse. Kuusi työllistää palkkatukikelpoisia henkilöitä, joille etsitään täysaikaista työtä. Tarkoituksena on avittaa työntekijät saadun työkokemuksen kautta pysyviin työsuhteisiin.