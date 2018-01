Pohdittavaa aikuisille – ja nuorille

Koululaiset nukkuvat aiempaa vähemmän. Noin seitsemän–kahdeksan prosenttia yläkoululaisista tupakoi ja käyttää energiajuomia päivittäin. Toisaalta koululaiset harjaavat hampaitaan aiempaa ahkerammin ja ilman yhtään kunnon ystävää olevia on vähemmän kuin pari vuotta sitten.

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella voisi sanoa, että asiat Kangasalan kunnan koululaisilla ovat ihan hyvin, mutta toisaalta niissä on paljon korjattavaa. Elämäänsä tyytyväisiä koululaisia oli Kangasalla enemmän kuin maassa keskimäärin – mutta silti tyytymätön elämäänsä on joka viides. Vaikka 4.–5.-luokkalaisetkin ovat tulosten perusteella pääosin tyytyväisiä elämäänsä, ovat tyytyväisyyslukemat Tampereen seudun matalimpia.

Myös niiden, jotka tuntevat terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi, määrä kasvaa. Heidän osuutensa ikäluokasta on Kangasalla suurempi kuin muualla kaupunkiseudulla.

Hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkisen mukaan nuorten vaikeuksien takana on isoja kysymyksiä, kuten mielenterveysongelmia, perheiden pulmia ja vanhempien päihderiippuvuuksia. Niihin puuttuminen ei ole aina helppoa.

Päihteet, kiusaaminen ja muutos

Suuntauksilla on monta puolta: tupakka ja alkoholin humalahakuinen käyttö ovat vähentyneet mutta toisaalta tehneet tilaa nuuskalle ja huumausaineille. Esimerkiksi ammattikoululaisista vastaajista jopa kolmannes kertoo vähintäänkin kokeilleensa marihuanaa.

Myös toisinaan esitetty käsitys nuorten aiempaa suvaitsevaisemmasta maailmankatsomuksesta on kyselyn tulosten perusteella osin ristiriitainen. Esimerkiksi huumausaineisiin suhtautuminen on aiempaa suvaitsevampaa, mutta ulkonäön, uskonnon tai ihonvärin vuoksi syrjivää kiusaamista kertoo kokeneensa joka viides 4.- ja 5.-luokkien koululainen.

Peräti 25 prosenttia kyselyyn vastanneista alakoululaistytöistä kertoo, että kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut siitä kertomisen jälkeen.

– Kiusaaminen on edelleen asia, jonka ehkäisemiseksi on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Tarvitaan vanhempia, oppilaita ja koulua kiusaamattomuuden edistämiseksi. On aikuisten tehtävä ottaa asia vakavasti, ettei tule tunnetta, että kukaan ei välitä, yhteisöllisyyden lisäämisen tärkeyttä korostava Maija Mäkinen muistuttaa.

Opettajien kanssa koululaisilla näyttää sujuvan aiempaa paremmin. Opettajien koetaan aiempaa enemmän kuuntelevan oppilaita keskimäärin enemmän ja rohkaisevan mielipiteen ilmaisemiseen. Myös neljä viidestä kyselyyn vastanneesta kokee saaneensa opettajalta tukea hankalassa tilanteessa.

– Olen miettinyt, näkyisikö tässä uuden opetussuunnitelman valmisteluun liittynyt asennemuutos kouluilla.

Kaiken kaikkiaan kouluissa viihdytään kyselyn mukaan aiempaa paremmin.

Yksi huolenaihe kyselyn tulosten perusteella liittyy ammattioppilaitoksen oppilaiden elintapoihin. Ylipaino, nuuskan, tupakan ja marihuanan käyttö on tuntuvasti korkeammalla tasolla kuin lukiossa. Asiaan on jo herätty, mutta Mäkinen muistuttaa, ettei muutos synny hetkessä.

– Viime vuosina Kangasalla on otettu uudenlaisia toimintatapoja käyttöön – jo varhaiskasvatuksessa – terveyttä tukevien elintapojen juurruttamiseksi ja vahvistamiseksi jo lapsuudessa. Erityisesti on panostettu ravitsemuskasvatukseen ja liikuntaan sekä kiusaamisen ehkäisyyn ja osallisuuteen. Samojen asioiden edistämistä jatketaan myös koulupuolella.

Tulokset tutuiksi

Tuloksia on esitelty ja esitellään koulujen rehtoreille, eri palvelukeskuksille ja lautakunnille. Lisäksi niitä käydään läpi hyvinvointityöryhmässä, jonka toimintaa on kunnassa hiljattain mietitty uusiksi ja jonka uudet rakenteet otettu käyttöön viime vuoden lopulla.

Nykyisin hyvinvointityöryhmän alaisuudessa toimii kolme elinkaariajattelun mukaista, eri ikäisten kuntalaisryhmien asioihin keskittynyttä hyvinvointityöryhmää: työikäisille, vanhuksille sekä lapsille ja nuorille on oma työryhmänsä.

Esimerkiksi lasten ja nuorten asioihin perehtyvässä ryhmässä ovat mukana varhaiskasvatuksen edustajan lisäksi ihmisiä muun muassa sosiaalityöstä, teknisestä toimesta, vapaa-aikapalveluista, nuorisovaltuustosta, seurakunnasta, vanhempainyhdistyksistä ja yrittäjistä.