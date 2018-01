Kangasalan kaupungin vastine koskien Harjutuulen toiminnan päättymistä ja ikäihmisten lyhytaikaishoitoa

Pälkäneen kunta on yhteistoimintasopimuksen nojalla siirtänyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Kangasalan kaupungille 1.1.2014 alkaen.. Yhteistoimintasopimuksella Pälkäneen kunta on antanut Kangasalan hoidettavaksi muun muassa perusterveydenhuollon, sosiaalityön, ikäihmisten ja vammaisten palvelut. Kangasalan kaupunki järjestää sopimuksessa tarkoitetut palvelut pääsääntöisesti joko itse tai hankkimalla palvelut ostopalveluina. Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toimii kuntien yhteisenä toimielimenä ja käyttää ratkaisuvaltaa molempien kuntien osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluvissa asioissa.

Pälkäneen kunnanvaltuusto on 15.5.2017 päättänyt irtisanoa Kangasalan kanssa solmimansa Harjutuulen kiinteistön vuokrasopimuksen päättymään 31.5.2018 mennessä. Kun toiminta kiinteistössä päättyy, pitää asiakkaille ja henkilökunnalle osoittaa uudet asuin- ja työpaikat. Toimintaa ei voi lakkauttaa kerralla, vaan yksikkö tyhjenee sitä mukaan, kun asiakkaat voivat siirtyä uusiin koteihin ja työntekijät uusiin työpaikkoihinsa. Syksyllä 2017 Harjutuuleen muuttaneille asukkaille on kerrottu, että Harjutuulessa voi asua alkuvuoteen 2018 saakka. Työtekijät puolestaan siirtyvät yhteistoiminta-alueen muihin yksiköihin, joissa tarve työntekijälle on heti, kun paikka siellä avautuu.

Harjutuulessa toiminut lyhytaikaishoidon osasto siirtyy asteittain Kukkiakotoon ja paikkoja tulee olemaan kuusi. Lyhytaikaishoitoa tarjotaan lisäksi Kangasalla Rekolassa (sijaitsee kuntoutumiskeskus Apilassa) ja Pentorinteen vanhainkodissa. Kukkiakotoon lyhytaikaishoito siirtyy tiloihin, jotka parhaillaan on vuokrattu asukkaille. Kukaan Kukkiakodon asukas ei joudu kodistaan muuttamaan pois, vaan tilat siirtyvät lyhytaikaishoidon käyttöön vapauduttuaan.

Omaishoidon vapaiden aikana asiakkaille tarjotaan hoitopaikka yhteistoiminta-alueen lyhytaikaishoidon yksiköstä, jotta jokainen omaishoitaja pystyy pitämään vapaansa siten kuin on siihen oikeutettu. Asiakkailla on myös mahdollisuus käyttää palveluseteliä niihin lyhytaikaishoitoa tarjoaviin yksiköihin, jotka kaupunki on hyväksynyt tuottajiksi.

Ikääntyneiden palveluista saa lisätietoa Ikäneuvosta puhelimitse numerosta 040 7333 949. Yhteyttä voi ottaa arkisin kello 8.30–16.00. Ikäneuvo on Pirkanmaan kuntien yhteinen ikäihmisten neuvontapuhelin.

Satu Järvenpää

Palveluesimies