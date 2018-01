Onko kunta reilu vajoavan rivitalon asiassa?

As Oy Onkkaalanrivi on ollut tapetilla pitkään. Asukkaat, hyvässä uskossa investoineet ja lainojaan reilusti maksaneet ihmiset ovat pulassa. Rivitalo-osakkaat tuskin yleensäkään ovat riskisijoittajia.” In Finland we have this ”reilu meininki” tai ”kaveria ei jätetä”, on meillä näitä sanontoja. Seistäänkö nyt niiden takana?

Pälkäneen kunnan imago on mielestäni löytänyt hyvän ”pieni on kaunista ja toimivaa” -mielikuvan. Monessa asiassa pieni toimii joustavasti. Minulle on kuitenkin tärkeää, että kunta tai valtio yhteisönä toimii reilusti ennen muuta niitä kohtaan joilla on vaikeaa. Yhdessä autetaan jokaista vuorollaan. Se on reilua ja uskon, että reilun kunnan maine on merkittävä myös tänne muuttoa harkitseville.

Pälkäneen kunnan päättäjien tulisi kerran vielä rauhassa istahtaa lenkillä kannon päähän ja miettiä toimitaanko tilanteessa reilusti. En tiedä kaikkia asian taustoja, ja siksi demokratiassa luotan valtuutettujen kykyyn tehdä päätöksiä. Muistutan kuitenkin, että ollakseen reilu aina ei riitä että ei riko lakia tai vain täytä velvollisuuksia. Joskus pitää myös auttaa hätää kärsivää tai lainata kaverille vaikka ei olisi pakko.

350 000 euroa on iso raha, viisi kymppiä meiltä jokaiselta kuntalaiselta, mutta katastrofaalisen suuri summa jaettuna muutamalle ilmeisesti ei niin varakkaalle ihmiselle. Jos tilanne oikeasti on alun perin kunnan virheestä johtuva, niin ollakseni reilu minä löisin viisikymppiseni pöytään. Olkoon lakimiehen mukaan vanhentunut tai mitä vain.

Pekka Linnainmaa