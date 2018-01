Vieraita sarjataulukon molemmista päistä

LP Kangasala palaa tositoimiin pienen huilin jälkeen tulevana viikonloppuna. Mestaruusliigassa seitsemäntenä majaileva kangasalalaisjoukkue on saman tien tulessa peräti kahdesti, mutta suurta matkustamista ei onneksi ole luvassa: LP pelaa molemmat ottelunsa kotisalissaan Pitkäjärvellä.

Vastuksen taso vaihtelee melkoisesti viikonlopun peleissä. Lauantaina LP:n vieraaksi saapuu sarjakärki HPK, ja sunnuntaina Pitkäjärvelle pisteitä etsimään matkustaa sarjajumboksi eli yhdeksänneksi juuttunut rovaniemeläinen WoVo.

Vaikka pisteet olisivatkin kotijoukkueelle tuiki tarpeellisia, on LP Kangasalan päällimmäisenä tavoitteena tällä hetkellä saada oma peli entistä paremmin uomiinsa pudotuspelien alla.

LP on kaksitoista pistettä jäljessä kuudentena majailevasta Nurmon Jymystä, mutta epätasaisesti etenevän otteluohjelman vuoksi kangasalalaisilla on kolme ottelua vähemmän pelattuna. LP Kangasalan kanssa tasapisteissä ja yhtä monta ottelua pelanneena on huittislainen LP Vampula.

Runkosarjan viimeisen kotiottelunsa tällä kaudella LP pelaa 11. helmikuuta luultavasti paljon panoksia sisältävässä pelissä Jymyä vastaan.