Suomen merenhoitosuunnitelma, vesienhoitosuunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein.

Suomen pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Vesienhoitosuunnitelmien päivitys vuosille 2022–27 on juuri käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella, johon Pirkanmaakin kuuluu, keskeisiksi kysymyksiksi on alustavasti listattu muun muassa maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen, vesielinympäristöjen parantaminen, pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen ja valumavesien hallinta. Tavoite on, että tulvat ja niiden vahingolliset seuraukset vähenevät eikä Itämeren ja vesien tila enää heikkene vaan on vähintään hyvä.

Kuulemis- ja vaikuttamisaika vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kestää heinäkuun alkupäiviin asti.