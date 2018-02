Kolmen koon kauppias

Kun Miia Joukainen joskus vuosien päästä katselee taakseen, hän voi ajatella selviävänsä kaikesta, kun on selvinnyt näistä kuukausista.

33-vuotias kaukajärveläinen aloitti marraskuun lopussa K-Market Suoraman kauppiaana ja maanantaina K-Market Huutijärvi siirtyi hänen johdettavakseen. 12. maaliskuuta Joukainen ryhtyy vielä K-Market Mäntyveräjän kauppiaaksi.

– Ei tässä ole vapaa-ajan ongelmia ollut. Hommaa riittää ja päivät venähtävät välillä pitkäksi. Mutta vaikka takana olisi 12-tuntinen päivä, niin joka ilta olen palannut hymyillen kotiin. Toki se on joku muu, joka tällä hetkellä pesee pyykit, Joukainen kiittelee miestään Juhaa.

Saarioisten tehtaalla Sahalahdella kunnossapitotehtävissä työskentelevä automaatioinsinööri on saanut hetkeksi aikaa päävastuun myös Osku-koiran ulkoilutuksesta.

Hyvä verkosto tukena

– Hetken aikaa joutui miettimään, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, kun sanottiin, että kauppa on sinun, ole hyvä. Mutta kun pääsi sähköpostin äärelle, niin aika pian kaikki alkoi rullata. Nyt parin kuukauden jälkeen homma hoituu jo rutiinilla, Miia Joukainen sanoo.

Hän on tykästynyt siihen, että kaikki asiat ovat omissa näpeissä, eivätkä päivät ole samanlaisia, vaan koko ajan tulee eteen uutta.

Uuden kohtaamisessa tukena on kauppiasvalmennuksessa syntynyt verkosto ja Pirkkalan K-Citymarketin kauppias Sami Sivonen, joka vajaat pari vuotta sitten innosti kauppiasuralle ja otti siipiensä suojiin.

– Hetkeäkään ei pelottanut lähteä kauppiaaksi. Kaikkeen saa ohjeita ja apua.

Vaikka kolmen koon kauppiaan alkutaival on kiireistä, sen on myös antoisaa.

– Työnkuvassa yhdistyy kaikki se, mitä olen kaupan alalla kymmenen vuoden aikana tehnyt. Uutta on oikeastaan ainoastaan yrittäjänäkökulma.

Vuosikymmen kaupan alalla

Rallipitäjä Puuppolassa syntynyt Miia Joukainen kasvoi Jyväskylässä ja päätyi kaupan alalle kesätyössä Nesteellä. Kun Palokkaan avattiin uusi K-Citymarket vuonna 2011, hän haki sinne töihin ja eteni kassamyyjästä esimiestehtäviin.

– Olin päällikkövalmennuksessa kun minulle tarjottiin Pirkkalan K-Citymarketin asiakaspalvelupäällikön vakanssia.

Joukainen toimi Pirkkalassa kassalinjan esimiehenä tiiviisti asiakkaiden parissa. Kolmen kangasalalaismyymälän kauppiaana hän joutuu vetäytymään enemmän takahuoneeseen ja koneen äärelle. Kauppias voi silti antaa kasvonsa kaikille kolmelle kaupalle.

– En tietenkään voi olla kolmessa paikassa yhtä aikaa, mutta uskon siihen, että jos meillä on henkilökunnan kesken hyvä fiilis, se välittyy asiakkaillekin.

Vuorovaikutus toimii myös toisin päin.

– Se on hieno hetki, kun on aamulla laittamassa leipähyllyä kuntoon, ja vakioasiakas tulee toivottamaan hyvät huomenet ja vaihtamaan kuulumiset. Siitä tarttuu hyvää mieltä ja meininkiä meihin kaikkiin.

Vapaus ideoida

Suoraman, Huutijärven ja Mäntyveräjän K-Marketeissa on omat vastuumyyjänsä sekä kokenut, osaava ja tuttu henkilökunta.

– Ei minun tarvitse olla koko ajan läsnä, sillä ovathan kaupat pyörineet ennen minuakin.

Suoraman myymälä oli aiemmin Valintatalo, Huutijärven ja Mäntyveräjän kaupat Siwoja. Kesko osti Siwat ja Valintatalot pari vuotta sitten. Siitä alkaen myymälät ovat toimineet Keskon vetäminä ja hyllyistä ovat löytyneet ketjun perusvalikoimat. Kauppias sen sijaan voi tarjota paljon enemmän.

Miia Joukainen innostaa asiakkaita esittämään toiveita ja antamaan palautetta – ja henkilökuntaa toteuttamaan itseään ja kokeilemaan uudistuksia.

– Nyt on vapaus toteuttaa ideat, joita on aina halunnut tehdä. Jos vaikka haluaa laittaa jonkun hyllyn uusiksi, niin siitä vain. Esimerkiksi gluteenittomat tuotteet on jo koottu samaan paikkaan henkilökunnan aloitteesta.

Miia Joukainen haluaa tehdä kaupoista asiakkaiden näköisiä. Siksi palaute ja toiveet ovat tärkeitä.

– On hyvä, kun ihmiset kertovat mitä kaupaltaan toivovat. Ja se on kauppiaalle parasta palautetta, kun asiakas löytää parin päivän päästä toivomansa hyllystä ja tulee kiittämään. On ihanaa, kun voi tehdä jonkun iloiseksi pienellä asialla.

K-kaupoilla on toimivat asiakaspalvelukanavat myös netissä. Joukainen toivoo, että sen kautta asioivat laittaisivat konkreettisia toiveita ja myös yhteystiedot.

Ensimmäiset toiveet liittyivät lähituotteisiin, jotka ovat lähellä myös kauppiaan sydäntä.

– Erityisen paljon toivottiin paikallista perunaa, ja saimme sitä Paijalta Pälkäneeltä. Nyt haussa on lähiseudun leipomotuotteita. Lisäksi haluaisin tarjota tuoreita yrttejä, jos sellaisia löytyisi paikallisilta puutarhoilta.

Asiakkaita kiva yllättää

Miia Joukainen sanoo, että on hauska yllättää asiakkaita ja tuoda myymälään aina jotain uutta. Kauppiaan pöydällä on esimerkiksi härkäpapurouhetta, jota ei lähiseudun myymälöistä löydy.

– Vege-ruokavakio on nyt in. Pienellä erällä on helppo kokeilla, löytyisikö rouheelle kysyntää, sillä tuote ei vanhene kovin nopeasti.

Valikoimiin tuotaville uutuuksille tekevät tilaa nihkeämmin liikkuvat tuotteet.

Alkuvuodeksi suunniteltu juomahyllyjen uudistus meni uusiksi, kun tilaa piti tehdä vahvemmille oluille ja lonkeroille.

– Alkuperäisenä ajatuksena oli, että seuraan hetken aikaa myyntidataa ja uudistan panimo-osaston. Mutta nyt on eräänlainen etsikkoaika, ennen kuin nähdään, miten vahvemmat oluet vaikuttavat peruskolmosen myyntiin.

Uusista juomista parhaiten ovat kaupaksi käyneet lonkerot.

– Itse ajattelisin, että on kiva, kun saa myös breezerit kauppaan. Moni asiakaskin on tykännyt siitä, että juomasekoitukset saa lähikaupasta, eikä niiden vuoksi tarvitse lähteä Alkoon.

Medioissa vellonut A-olutkohu hautasi kuitenkin alleen alkoholiveronkorotuksen. Siksi juomanhintojen nousu on tullut monelle yllätyksenä.

Kolme erilaista kauppaa

Lähikaupat ovat nykyisin enemmän kuin ruokakauppoja. Esimerkiksi Suoraman kaupan yhteydessä toimii asiamiesposti Huutijärvellä ja Mäntyveräjällä Matkahuolto.

Kolmesta myymälästä ei tule toistensa kopioita, sillä ne ovat kooltaan ja sijainniltaan varsin erilaisia. Huutijärvellä ja Mäntyveräjässä esimerkiksi vuodenaikojen ja kesäasukkaiden vaikutus on isompi kuin Suoramalla.

Lähikaupat toimivat etenkin iäkkäiden asukkaiden pääasiallisena asiointipaikkana. Muille myymälät ovat usein täydennysostopaikkoja.

– Esimerkiksi muualla töissä saattavat tehdä ostokset muualla ja poiketa lähikaupassa hakemassa puuttuvaa. Me olemme se, joka palvelee juhlapyhinä ja luistelureissulla.

Uusi layout sähköpostissa

Miia Joukainen sanoo haudutelleensa jonkin aikaa yrittäjäksi ryhtymistä.

– Kauppiaana ei tarvinnut keksiä liikeideaa, vaan konsepti on valmis: ihmiset tarvitsevat aina ruokaa.

Kolminkertaisena kauppiaana Joukaisesta tulee lähes 20 ihmisen työnantaja. Suoramalla työntekijöitä on yhdeksän, Huutijärvellä ja Mäntyveräjässä molemmissa neljä.

Kauppiaan oma työpöytä tulee olemaan Suoramalla.

– Vielä tässä vaiheessa on hieman vaikea hahmottaa, miten jaan aikani. Mutta uskon, että syksyyn mennessä isot muutokset on tehty ja arki normalisoitunut.

Kaikki kolme myymälää ovat hetken aikaa välimalleja, kunnes ne ”tuunataan” K-kaupan näköisiksi.

– Uusi layout on vasta sähköpostissa. Nyt pitäisi alkaa soitella, milloin suunnitelmat laitetaan toteutukseen.

Paljon taustatyötä

Kauppiasvaihto teettää paljon taustatöitä, mutta asiakas ei sitä välttämättä huomaa.

– Eilen soi kello varttia vaille neljä, kun Huutijärvellä tehtiin inventaariota. Tarkoituksena olisi, ettei muutos näkyisi asiakkaille. Osa kuormista siirtyy vaihdoksen yhteydessä päivällä, mutta hyllyihin ei pitäisi tulla aukkoja. Toivottavasti muutos näkyisi positiivisella tavalla hieman myöhemmin, kun pääsemme fiksaamaan kauppaa.

Kaukajärvellä asustavan kauppiaan oma arki on tehokasta, sillä aikaa ei juuri tärväänny työmatkoihin. Joukainen sanoo osaavansa jättää työt kaupalle.

– Toisaalta tykkään siitä, kun järjestelmät ovat kehittyneet sellaisiksi, että asiat pystyy hoitamaan kännykällä mistä vain. Esimerkiksi sähköpostit eivät vyöry aamulla syliin, kun käy ne kotona luurista läpi.