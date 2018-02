Leevi and the Leavings tunnettiin bändinä, joka ei koskaan keikkaillut. Mutta lauantaina Kangasala-talossa pääsee kuulemaan, miltä se olisi ehkä kuulostanut livenä. Raparperitaivas -musiikkinäytelmää tähdittää ajankohtainen artisti. Loppuvuodesta ensilevynsä julkaissut Ilari Hämäläinen esittää näytelmässä Leevi-helmien lisäksi Kirka-klassikoita. Mies on mukana myös viime viikolla ensi-iltansa saaneessa Ganes-musikaalissa.

Silloin olisi aikaa ja varaa lähteä keikoille, kun muksut alkavat olla maailmalla. Mutta siinä iässä vaatii asennetta pomppia klubeilla tönittävänä. Onneksi on musiikkiteatteri, jossa pääsee kuulemaan itselle tärkeitä biisejä ja artisteja mukavassa miljöössä.

– Ohessa voi syödä ja nauttia vähän viiniä, Ilari Hämäläinen sanoo.

Lukioikäisestä alkaen musikaaleissa esiintynyt ja niitä säveltänytkin artisti hyppää Kangasala-talon lavalle Raparperitaivas -musiikkinäytelmässä. Mies esittää Paulia, joka ei viihdy Leevi and the Leavingsin riveissä, vaan harppaa hevimmälle uralle.

Leevin tyyliä ja ratkaisuja protestoiva rokkikukko vetää näytelmässä muun muassa Kirka-klassikot Leijat, Hetki lyö, Varrella virran ja Born to be wild. Lisäksi Hämäläinen tulkitsee pari Leevin biisiä ja yhden Juice-kappaleen.

Hämäläinen viihtyy roolissaan etenkin rokkirypistyksissä.

– Silloin minun ei tarvitse näytellä, vaan elämän omaa hevilaulajan unelmaani. Se on vähän kuin Ilari Hämäläisen keikka keskellä musiikkinäytelmää.

Cisse Häkkisen saappaisiin

Raparperitaivas kertoo Leevi and the Leavingsin tarinan. Gösta Sundqvistin sijaan päähenkilö on nimetty Leeviksi.

– Leevin biisit ovat kaikille tuttuja kansallisaarteita. Moni satunnainen radionkuuntelija luulee, että bändin keulahahmo on nimeltään Leevi, Ilari Hämäläinen nauraa.

Myös hän tutustui bändin tuotantoon ja Göstan hahmoon syvemmin vasta musiikkinäytelmän myötä.

– Kyllähän Gösta on musikaalinsa ansainnut.

Alkuvuoden Hämäläinen on sovitellut jalkaansa toisen Suomi-rockin kulmakiven saappaita, sillä hän esittää Cisse Häkkistä viime viikolla ensi-iltansa saaneessa Ganes-musikaalissa.

– Olen katsonut Hurriganesin vanhoja keikkatallenteita ja yrittänyt löytää Cissen lavasoundia, soittoasentoa ja maneereita. Hankin jopa samanmallisen basson, jolla hän soitti.

Hurriganes-tyylin sisäistäminen osoittautui yllättävän työlääksi.

– Kaikkihan me tunnemme biisit. Mutta vaikka ne osasi heti ekakerralla oikein, niin vaati valtavasti työtä, ennen kuin ne osaa oikeasti. Olemme soittaneet kolmen viikon ajan seitsemän tuntia päivässä, ja vasta nyt ne alkavat lähteä selkärangasta.

Hämäläisen mielestä, että Hurriganesissa on samanlaista neroutta kuin AC/DC:ssä.

– Jokainen osaa ne riffit, mutta juttu on siinä, että kokonaisuuden saa kuulostamaan oikealta.

Cisse Häkkisen soittotapa vaatii malttia ja tyylitajua.

– Se perustuu äärimmäiseen yksinkertaisuuteen. Jos soittaa yhtä ääntä minuutin, sitä on soitettava tosi hyvin. Ja minuutin jälkeen ihan pieni muutos tuntuu tosi isolta.

Treeni on ollut fyysisesti rankkaa etenkin rumpalille ja kitaristille.

– Tempot ovat niin kovia, että alkuun ei meinannut kunto riittää, vaan soittajat olivat oikeasti maitohapoilla.

Hurriganes-aihepiiri on Hämäläiselle ennestään tuttu, sillä hän oli reilut kymmenen vuotta sitten mukana Ganes-elokuvassa.

Basisti astui esiin

Ilari Hämäläinen on pitkän linjan muusikko. Muun muassa Katri Ylanderin ja Pete Parkkosen bändeissä soittanut basisti astui takarivistä esiin viimeistään toissavuotisessa Voice of Finland-ohjelmassa. Mies palkittiin laulukisan valovoimaisimpana artistina.

Joulun alla Hämäläinen julkaisi esikoisalbuminsa. Valo ja Varjo -kaksoisalbumi on eräänlainen vastaveto yksittäisiä hittibiisejä jahtaavalle Spotify-aikakaudelle.

– Minä olen aina kuunnellut ja arvostanut albumikokonaisuuksia, Hämäläinen sanoo.

Albumeista toinen koostuu omista biiseistä, toinen artistille tärkeistä lainakappaleista. Singlenä julkaistiin muun muassa Kirka-cover In My Dreams, joka kääntyi Hämäläisen käsittelyssä suomenkieliseen muotoon Unessain. Lisäksi levyltä löytyy muun muassa kasariheviversio Kasmirin Iholla-kappaleesta.

Myös musikaaleja Hämäläinen pitää hieman albumin kaltaisina kokonaisuuksina.

– Niissä tarina tuo draaman kaarta.

Musiikkinäytelmien kanssa kiertäminen puolestaan on pitkälti samanlaista kuin bändielämä.

– Se ero musikaaleissa on, että tekniikka kulkee edellä. Mutta erilaiset tilat ja salit tuovat jokaiseen esitykseen uutta. Se on virkistävää, sillä jokainen joutuu olemaan ihan varpaillaan, kun mittasuhteet ja akustiikka ovat erilaisia.

Kangasala-talo on Hämäläiselle tuttu estradi, sillä joulun alla hän esiintyi siellä kangasalalaisen Hietasen muusikkoperheen musiikkikomediassa Boheemi rapsodia.

– Sali kuulosti ja näytti tosi hyvältä, Hämäläinen kehuu.

Ilari Hämäläinen

40-vuotias vantaalaismuusikko. Sibeliuslukion kasvatti, joka on opiskellut laulunopettamista, tuottamista ja musiikkiteknologiaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja Pop/Jazz Konservatoriossa.

Tehnyt musiikkiteatteria lukioajoista alkaen. Säveltänyt musikaaleja ja esiintynyt niiden päärooleissa, esimerkiksi Baddingina Valkeakosken kesäteatterin Badding Paratiisi -musiikkinäytelmässä, Sakke Järvenpäänä Sibelius-talon Kuka Mitä Häh -musikaalissa ja Juudaksena Helsingin Temppeliaukion kirkon Jesus Christ Superstar -musikaalissa. Keskeiset roolit myös Helsingin Kaupunginteatterin Grease-musikaalissa, Uuden Iloisen Teatterin Hair-musikaalissa ja Aleksanterin teatterin Rent-musikaalissa.

Soittanut bassoa muun muassa Katri Ylanderin, Pete Parkkosen ja Jonnan bändeissä sekä Kengurumeininki-lastenorkesterissa. Muita bändejä muun muassa One Desire, Siberian Jay, Naked ja Rock And Roll Sensation.

Vuoden valovoimaisin -titteli ja semifinaalipaikka vuoden 2016 Voice Of Finland -ohjelmassa. Mukana vuoden 2013 Uuden musiikin kilpailussa. Putosi vuoden 2003 Idolsista semifinaalissa, kun hävisi yleisäänissä Hanna Pakariselle.

Raparperitaivas

Leevi And The Leavingsin tarinaan, musiikkiin ja hahmoihin perustuva musiikkinäytelmä.

Sai viime vuonna ensi-iltansa Tampereen perinteikkäällä Yo-talolla. Esitys kiertää myös konserttitaloissa pitkin maata.

Lavalla heräävät henkiin Kyllikki, Vakosamettihousuinen mies ja Poika Nimeltä Päivi. Mukana myös Mitä kuuluu Marja-Leena, Muotitietoinen, Teuvo, Pohjois-Karjalaan, Raparperitaivas ja Onnelliset. Leevi and the Leavingsin musiikin lisäksi kuullaan Kirkan ja Juicen klassikoita.

Rooleissa Ilari Hämäläinen, A-J Keskinen, Ari Myllyselkä, Elisa Lairikko, Christian Lairikko, Jussi Ojanen, Tero Tanhuanpää, Simo Stenman ja Juha Kinnunen.

Raparperitaivas nähdään Kangasala-talossa 3.2. klo 19. Esitys on lähes loppuunmyyty, mutta Tampereen Yo-talolla musikaali pyörii edelleen.