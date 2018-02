Mummon murinat

Kun siivoili kaappeja, niin osui käteen hyvinkääläisten sukulaisten säilyttämä Helsingin Sanomat 21.9.1944. Ilmeisesti historiallinen painotuote, koska tässä numerossa esitellään kaksi päivää aiemmin allekirjoitettu Suomen ja Neuvostoliiton Välirauhansopimus ja sen liitteet. Mielenkiintoista tutkittavaa, pitäisi perusteellisesti syventyä siihen. Jonkin verran haittaa se, että kuluneet 73 vuotta ovat tehneet painotuotteesta paitsi ruskistuneen, myös haperon, joten se melkein hajoaa käsiin.

Me nykyajan vauhdikkaaseen tiedotukseen tottuneet voimme pitää tuon ajan päivälehteä tylsänä ja yksitoikkoisena. Ulkoinen olemus poikkeaa kovasti nykyisistä, ei ole paljon kuvia eikä ollenkaan värejä, mustaa valkoisella vain. Nyt on toista. Mitäs vuosikymmentä me elettiin, kun tässä Sydän- Hämeen Lehdessäkin alkoi monivärisyys päästä valtaan?

Ja sitten ne valokuvat. Niitä on tuossa numerossa ainoastaan viisi. Kaksi on siitä, kun rauhanvaltuuskuntamme on lähdössä Moskovasta, kaksi esittää rantamaisemia Porkkalasta ja yksi ajankohtaista sadonkorjuuta. Tämän lehtemme viime numerossa oli 35 uutiskuvaa.

Tuo Helsingin Sanomat ilmoittaa etusivulla olevansa ”Riippumaton sanomalehti”. Saattoi olla ainutlaatuista silloin. Esimerkiksi Aamulehti vanhoissa tietosanakirjoissa mainitaan kokoomuksen äänenkannattajaksi. Samalla etusivulla on iso ilmoitus ”Ilmasuojelumääräys: Pimennys toistaiseksi klo 19.00 – 05.00”. Mainitaan myös: ”Ensiapupaikat ovat avoinna ainoastaan mahdollisten pommitusten sattuessa”.

Sivuja lehdessä on neljätoista. Noin puolet tilasta vievät eri sortin ilmoitukset, mainokset ja tiedotukset. Esitellään asuntoja ja asunnontarvitsijoita, työpaikkoja työnhakijoita, hammaslääkäri- ja tuomaripalveluita ym. On myös pörssi- ja urheilukatsauksia. Yksi iso ilmoitus myy ”kessua”, lupaa lähettää sitä postissa 450 markan kilohintaan. Viimeisen sivun alareunassa ovat sarjakuvat: Mikki Hiiri, Aku Ankka ja Tarzan. Alan kotimaisia tekijöitä ei tainnut silloin vielä olla.

Uutispuolella oli juuri tuolloin ajankohtaista Porkkalan tyhjennys vieraan käyttöön. On sadonkorjuukin hoidettava siinä samassa. Myös Pohjois-Suomen evakuointi oli käynnissä, vaikka itä- ja pohjoisosat oli jo osin tyhjennetty. Toki lehdestä voi lukea jonkin verran kansainvälisiäkin asioita. Toinen maailmansota jatkuu Euroopassa ja muuallakin. Venäläiset olivat tuolloin uhkaamassa Riikaa ja menossa Varsovaan. Kerrottiin siitäkin, miten Ruotsi ja muu maailma uutisoivat Suomen senhetkistä tilannetta. Lehdessä on viisitoista aika isokokoista kuolinilmoitusta. Yksi oli Eva Loviisa Ryypön, joka oli syntynyt 1863 Sulkavalla ja kuollut 19.9.1944 Luopioisissa. Olisiko hän mahdollisesti ollut siirtoväkeä?

Mymmeli