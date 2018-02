Vesaniemessä riitti lauantaina vilskettä, kun Kangasalan Uintiseuran perinteinen Kevätuintitapahtuma starttasi puolilta päivin.

Hyiseen järviveteen pulahti kaikkiaan 52 osallistujaa, joista suurin osa kilpaili 25 metrin rinta- tai vapaauinnissa. Tapahtumaan oli mahdollista osallistua myös ilman ajanottoa.

– Norppasarjassa uidaan myös 25 metriä, mutta tossut ja hanskat ovat sallittuja. Kuuttisarjassa suorituksena on kastautuminen, Kangasalan Uintiseuran puheenjohtaja Seppo Kataja kertoi.

Norppa ja Kuutti eivät siis viittaa nuorten- ja lastensarjoihin, vaan niihin saa osallistua kuka tahansa.

Yksilölajien lisäksi tapahtumassa kilpailtiin viestissä. Tänä vuonna kokoon saatiin neljä neljän uimarin sekajoukkuetta. Molempien sukupuolten edustus oli joukkueissa pakollista.

Kevätuintia tammikuussa

Talviuintikilpailuissa kiertäminen on oma harrastuksensa, joka houkuttaa osaa talviuinnin harrastajista.

– Täällä tapaa vuodesta toiseen tuttuja kilpakumppaneita. Olemme kuin yhtä suurta perhettä, aina halataan kun tavataan ja kaikkia kannustetaan, Tiina Nurmi Tampereen Talviuimareista hehkutti.

Suomessa ei kovin monia talviuintikilpailuja järjestetä.

– Pyhäinpäivänä on Tampereen Talviuimareiden Kaupin Kuohut -kilpailu, marraskuun lopulla Tonttuinnit Turussa ja loppiaisena Kokkilan kisat Salossa. Lisäksi Tampereen Talviuimarit järjestävät Pirkanmaan talviuintitapahtuman huhtikuussa.

Tänä vuonna SM-kilpailut ovat Ähtärissä helmikuussa: MM-kilpailut puolestaan käydään Tallinnassa maaliskuussa.

– Perinteisesti tämä meidän tapahtuma on järjestetty maalis-huhtikuussa, siitä tuo nimi Kevätuinti. Nyt halusimme kuitenkin ajoittaa tämän niin, että harrastajat pääsevät kaikkiin haluamiinsa kisoihin, Kangasalan Uintiseuran puheenjohtaja Seppo Kataja kertoi.

Kevätuintitapahtumassa oli osallistujia kaikkiaan kymmenestä eri talviuintiseurasta.

Opastusta ensikertalaisille

Kangasalan Uintiseuran Kevätuintitapahtumassa on leppoisa tunnelma, johon myös ensikertalaisen on helppo uida sisään. Kanssakilpailijat vastaavat auliisti kysymyksiin, koskevat ne sitten sääntöjä tai mahdollisimman nopeaa tapaa ponnistaa matkaan lähtöportailta.

Eniten jännitin sitä, miten oman suorituksen jälkeen mahtuu saunaan lämmittelemään. Turhaan pelkäsin.

Vesaniemessä on isot saunat erikseen naisille ja miehille. Lauteilla on runsaasti tilaa. Ilmeisesti muut kilpailijat jakavat saman kokemuksen – kisan jälkeen ei ole kylmä. Edes käsiä ei palele.

Uiminen tuntui kylmältä oikeastaan vain poskissa, sillä en ole tottunut uimaan talvella kasvot vedessä. Uimalakki tai muu päähine on kisassa pakollinen varuste.

Tähtäin MM-kilpailuissa

Kouvolalainen Matti Julkunen on varsinainen talviuinnin konkari. Mies on aloittanut kilpauransa vuonna 1991 ja kilpailee nykyisin G-sarjassa eli yli 70-vuotiaissa.

– Edustan nykyisin Kuusijärven Jääkarhuja, sillä Kouvolassa ei harrasteta kilpailuissa kiertämistä, mies kertoi.

Julkunen on paitsi kokenut, myös nopea. Hänellä on hallussaan 42 talviuinnin kultamitalia, joista neljä on maailman mestaruuksia.

Tänä vuonna hän aikoo tehdä uuden lajivaltauksen ja osallistua Tallinnan MM-kilpailuissa 100 metrin rintauintikilpailuun.

– Olen kokeilut uida vähän reilut toista sataa metriä, mutten ole kilpaillut matkalla aiemmin.

Myös yli 40-vuotaissa kilpaileva moninkertainen Suomen mestari, kangasalalainen Simo Hillo tähtää MM-kilpailuihin ja siellä mitaleille. Aktiivisen talviuimarin tähän asti paras sijoitus noissa mittelöissä on neljäs sija.

Loistavat olosuhteet

– Meillä on loistava paikka järjestää kilpailut, koska laitureiden väliin mahtuu 25 metrin rata, Seppo Kataja kiittelee.

Yleensä talviuintipaikoissa on vain pieni avanto, jossa matkan uiminen ei oikein onnistu. Siksi monet talviuintikisoja kiertävät ovat kiinnostuneet tulemaan Kangasalle.

– Tämä on hyvä harjoituskilpailu ajatellen SM- ja MM-kilpailuja, Kataja toteaa.

Ratoja on vain kaksi vierekkäin, joten kilpailijoita lähetetään matkaan kaksi kerrallaan. Tämä helpottaa toimitsijoiden työtä, mutta on myös turvallisuuskysymys. Kahta rataa on helppo seurata ja paikalla päivystävä pintapelastaja pääsee tarvittaessa nopeasti hätiin.

Toimitsijoiden kannalta lauantain sää ei ollut paras mahdollinen, sillä ajoittain satoi reilusti vettä. Sää oli toisaalta lämmin ulkoiluun. Uimareita vesisade ei näyttänyt haittaavan lainkaan.

Tulokset:

Miehet 30–39 vuotta 1) Xu Zhongwei Tampereen Talviuimarit 24,34.

Naiset 30–39 vuotta 1) Nikka Marianne Vuennonkosken molskijat 27,18, 2) Kaijanen Riikka Tampereen Talviuimarit 29,44.

Miehet 40–49 vuotta 1) Hillo Simo Kangasalan Uintiseura 17,30, 2) Foi Alessandro Tampereen Talviuimarit 22,33, 3) Mehtomaa Marko Kangasalan Uintiseura 23,41, 4) Hirv Erki Kangasalan Uintiseura 28,73.

Naiset 40–49 vuotta 1) Suomalainen Marja-Liisa Pälkäneen Talviuimarit ry 27,34, 2) Peus Elena Kangasalan Uintiseura 29,70.

Miehet 50–59 vuotta 1) Nurmi Heikki Kangasalan Uintiseura 18,89, 2) Oksanen Mika Kangasalan Uintiseura 24,73, 3) Tuominen Jouni Tampereen Talviuimarit 25,18, 4) Nurmi Keijo Kangasalan Uintiseura 25,47, 5) Killström Jouni Salon seudun avantouimarit 27,37.

Naiset 50–59 vuotta 1) Viljamaa Ulla Tampereen Talviuimarit 24,46, 2) Gröhn Anne Meriuimarit ry 24,68, 3) Nummi Tiina Tampereen Talviuimarit 27,08, 4) Welling Annikki Meriuimarit ry 27,60, 5) Killström Päivi Salon seudun avantouimarit 37,48.

Miehet 60–69 vuotta 1) Makkonen Tapio Kuusijärven Jääkarhut 21,70, 2) Skogster Jan-Eric Kuusijärven Jääkarhut 24,48, 3) Lehtonen Reijo Kuusijärven Jääkarhut 24,83, 4) Puranen Markku Kangasalan Uintiseura 26,35, 5) Majamäki Raimo Tampereen Talviuimarit 27,90.

Naiset 60–69 vuotta 1) Salonen-Piira Merja Kangasalan Uintiseura 24,98, 2) Lehtonen Pirjo Kuusijärven Jääkarhut 27,04, 3) Pennanen Raija Tampereen talviuimarit 31,33, 4) Walkama Kaija Meriuimarit ry 32,48, 5) Fichera Eira Nurmijärven Latu 36,65.

Miehet yli 70 vuotta 1) Julkunen Matti Kuusijärven Jääkarhut 25,40, 2) Partinen Esko Tampereen Talviuimarit 30,32.

Naiset yli 70 vuotta 1) Lampela Riitta Meriuimarit ry 27,18, 2) Ollikainen Soile Meriuimarit ry 30,66, 3) Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu 40,56, 4) Lindberg Kaija Mämmilän Norpat 46,45, 5) Vilponen Raili Mämmilän Norpat 48,92.

Viesti. 1) Kangasalan Uintiseura (Marko Mehtomaa, Merja Salonen-Piira, Simo Hillo, Heikki Nurmi) 1,25,76, 2) Kuusijärven jääkarhut 1,37,98, 3) Tampereen talviuimarit 1,39,62, 4) Meriuimarit 1,49,84.

Vapaauinti 25 m sekalähdöt. 1) Hillo Simo Kangasalan Uintiseura 14,46, 2) Nurmi Heikki Kangasalan Uintiseura 16,78, 3) Lehtonen Reijo Kuusijärven Jääkarhut 18,03, 4) Xu Zhongwei Tampereen Talviuimarit 18,3, 5) Makkonen Tapio Kuusijärven Jääkarhut 18,62, 6) Tuominen Jouni Tampereen Talviuimarit 18,76, 7) Foi Alessandro Tampereen Talviuimarit 19,32, 8) Majamäki Raimo Tampereen Talviuimarit 20,06, 9) Nummi Tiina Tampereen Talviuimarit 20,39, 10) Lehtonen Pirjo Kuusijärven Jääkarhut 20,55, 11) Killström Jouni Salon seudun avantouimarit 22,00, 12) Suomalainen Marja-Liisa Pälkäneen Talviuimarit ry 22,65, 13) Viljamaa Ulla Tampereen Talviuimarit 22,72, 14) Nikka Marianne Vuennonkosken molskijat 23,66, 15) Pennanen Raija Tampereen Talviuimarit 25,79, 16) Lampela Riitta Meriuimarit ry 26,31, 17) Welling Annikki Meriuimarit ry 26,90, 18) Wakama Kaija Meriuimarit ry 27,95.