ViherKostialan suunnittelu etenee. Perustalon pohjaratkaisu alkaa olla vakiintunut. Sen huoneistoala on 47–49 neliömetriä ja sisältää kompaktisti mutta toimivasti keittiön, tuvan, makuuhuoneen, kylpyhuoneen ja saunan. Lisäksi iso parvitila tuo taloon tilan käytön joustavuutta. Perustalon voi kuitenkin toteuttaa myös isompana. Tulisijalle on myös varattu paikka. Lämmitysratkaisuna on ilmalämpöpumpulla täydennetty lattialämmitys.

Talojen alapohjarakenteen osalta rossipohjainen harkkoperustus tuntuu todennäköisimmältä valinnalta, sanoo ViherKostialan talojen runkojärjestelmästä vastaava Markku Juutilainen. Tuulettuva alapohja on monessa suhteessa riskittömin vaihtoehto ja on terveellistä asumista tuottavan puurakentamisen hengen mukainen.

– Tähän sitten monen alueen suunnittelu jääkin eli piirretään talo tontille ja kulkuväylä talon luo. Me haluamme mennä pitemmälle ja miettiä oikeasti alueen ja talojen toiminnallisuutta, sanoo arkkitehti Salla Paakkunainen.

Niinpä tällä hetkellä mietitään asumisen toimivuutta muitten tilojen osalta kuten missä on varasto ja mihin sijoitetaan potkurit.

Toisaalta alueelle alun perin suunnitellusta rivitalosta on käytännön syistä luovuttu. Alueelle halutaan antaa kokonaisuudessaan pienten talojen ilme ja isoja, hallitsevia rakennusmassoja halutaan välttää. Tilalle on tullut paritalo- tai niin sanottu kytketty talo -tyyppinen ajatus, joka voidaan toteuttaa olemassa olevan asemakaavan puitteissa.

Asumiseen liittyy taloon saapumisia ja lähtemisiä sekä kulkuvälineiden hallintaa. Auto jätetään pääsääntöisesti P-alueelle mutta tilapäisesti sen voi tuoda talon viereen esimerkiksi lastaamistilanteissa. Kaavan erillispientalojen korttelinosalle rakennettavien talojen yhteyteen voidaan suunnitella autokatos.

Keskeinen sijainti

ViherKostiala sijaitsee Luopioisten palvelukeskuksen ytimessä ja lähellä on myös monenlaiset ulkoilumahdollisuudet. Tämän takia kevyitä henkilökohtaisia kulkuvälineitä kuten polkupyöriä, potkureita sekä harrastuksiin liittyviä välineitä käytetään paljon. Kun kysellään, miten nämä kulkuvälineet halutaan sijoittaa, niin todennäköisin vastaus on, että ne olisi kätevää voida parkkeerata ulko-oven läheisyyteen, kuitenkin mieluusti säältä suojaan. Monessako omakoti- tai rivitalossa tämä on mahdollista?

Kylmää varastotilaa tarvitaan kesäisten asioiden säilytykseen talveksi ja talvisten asioiden säilytykseen kesäkaudeksi. Säilytykseen liittyy myös maaseutumaisessa ympäristössä kaikenlaisten marjojen ja mehujen säilöntä, mutta pienen talon keittiötä ei ole järkevää kalustaa monin pakastimin. Halpa ja yksinkertainen ratkaisu tähän on kylmävaraston lattian alle sijoitettava esimerkiksi kaivonrenkaasta tai harkoista tehty kellaritila.

Myös pieni puolilämmin tila, jossa voi tehdä välineiden korjauksia ja hieman nikkaroidakin on monen kodin hankkimista miettivän toiveissa. Voidaanko tällaisen toiveen toteutus yhdistää kokonaisuuteen, jossa haetaan pientä, toimivaa ja halpaa asuntoa?

Yllä kuvatuista lähtökohdista on ViherKostialaan syntynyt uusi pientalokäsite: talopari. Siinä kahden ViherKostialan perustalon väliin tehdään välirakennus, jonka yksityiskäyttöiset tilat ovat muokattavissa asukkaiden tarpeiden mukaan. Siihen sijoitetaan esimerkiksi kylmävarastot (aitta), katostyyppistä tilaa kulkuvälineille tai vaikkapa takkapuille sekä puolilämpimät varastot (verstas). Erillistilojen sisämitat ovat noin 1.8 metriä x 1.8 metriä. Välirakennus yhdistetään taloihin esimerkiksi valokatteella, joka voisi muodostaa myös eräänlaisen avoimen viherhuoneen.