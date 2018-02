Tulipa mieleeni sana jääkuli, jolle on rinnakkaissana jääkola. Tällä on kaksi eri merkitystä. Toinen on ollut vanhaan aikaan lasten lasketteluväline, jonkinlainen pulkan tai kelkan vastine. Toinen liittyy jäiden nostamiseen. Se on eräänlainen reki tai kelkka, jolla jäitä nostettiin avannosta siihen aikaan, kun jäitä varastoitiin kesän varalle jääkellareihin, maitohuoneisiin jne. Tässä tarkoituksessa on käytetty myös sanaa jääkelkka. Jääkulin perässä oli pönkkänä kaksi pystypuuta, jotka ujutettiin jäälohkareen alle, ja sitten hevonen veti lohkareen ylös avannosta.

Toinen hauska sana on kettu, joka tunnetaan murteissa merkityksessä kivireki. Se oli hyvin matala laidaton reki, jota käytettiin suurten kivien siirtelyssä muun muassa rakennustöissä, tietöissä ja niin edelleen.

Hakiessani lisätietoja Lönnrotin vanhasta sanakirjasta vastaan tuli myös jääkulli, mistä lieneekin kieleen tullut tuollainen sana. Se on tarkoittanut lintuja, joita tavataan runsaasti keväisin istuskelemassa jäällä, jäälautoilla. Mitähän lintua on jääkulliksi kutsuttu? Tietääkö kukaan?

PT