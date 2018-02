Pälkäneen pääkirjasto Arkin arktisessa illassa kuullaan tarinoita Huippuvuorilta, ilmastonmuutoksesta ja luonnonsuojelun haasteista arktisella alueella.

Kirjastossa on vieraana Raine Kallio, joka työskentelee eräoppaana arktisella alueella Pohjoismaissa ja Huippuvuorilla eläen useita kuukausia teltassa vuosittain keskellä villiä luontoa.

Luennolla Kallio kertoo sanoin ja kuvin ilmastonmuutoksen tuomista haasteista luonnolle ja ihmistoiminnan vaikutuksista jopa kulkemattomissa erämaissa. Luento perustuu Kallion näkemyksiin ja kokemuksiin sekä kansainvälisten tutkijoiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Kallio puhuu ilmastonmuutoksesta kansankielellä. Luennon jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Raine Kalliolle on Pälkäne hyvin tuttu paikka. Hän on viettänyt lapsuutensa kesiä Pälkäneellä ja käynyt Pälkäneen lukiota. Perjantaina 9. helmikuuta kello 17 alkava luento on maksuton ja kaikille avoin. Illan järjestää Pälkäneen Vihreät ry.