Laskujen maksaminen ja muiden pankkiasioiden hoitaminen ei enää tarkoita automaattisesti asiointia konttorissa tai edes tietokoneella verkkopankissa. Pankkiasioiden hoitaminen älypuhelimella yleistyy, koska mobiilipankin käyttö koetaan helpoksi.

– Määrällisesti asiakkaita käyttää enemmän verkkopankkia, mutta mobiilipankin helppokäyttöisyys näkyy sen useammissa asiointikerroissa, avaa Pivo-mobiilisovellusta kehittämässä ollut OP Labin yksikönpäällikkö Kristian Luoma.

Kangasalan seudun Osuuspankin toimitusjohtajan Mika Kivimäen mukaan tarkkoja lukuja ei ole julkistettu, mutta pankkiryhmän oman OP-mobiilin ja – kaikkien pankkien asiakkaille käyvän – mobiilimaksamisen sovelluksen Pivon käyttäjiä on pankin asiakaskunnasta jo tuhansia.

– Määrä on kasvanut vuoden aikana noin 20 prosenttia. Merkittävä osa verkkopalvelusopimusasiakkaistamme käyttää myös mobiilia, Kivimäki arvioi.

Nordean aluejohtaja Elina Lampisen mukaan valtaosalla pankin asiakkaista on käytössään tunnuslukusovellus ja useampi kuin joka toinen Nordean asiakas on jo ottanut käyttöönsä sähköisen tunnistautumisen.

– Palaute tunnuslukusovelluksesta on ollut erittäin positiivista. Olemme iloinneet myös siitä, että Slush-tapahtuman yhteydessä vuonna 2016 Nordean tunnuslukusovellus palkittiin ”Paras Mobiilipalvelu 2016” -kisassa.

Osuuspankin Kivimäen mukaan suoria kysymyksiä mobiilipalveluista tulee pankin väelle verrattain vähän.

– Enemmänkin kysymykset asiakkailta kohdistuvat perinteiseen verkkopankkiin, varsinkin iäkkäämmillä asiakkailla taholta. Yleisesti ottaen iältään nuoremmat ovat herkempiä ottamaan käyttöön mobiilipalvelut, kun taas iäkkäämmät käyttävät mieluummin perinteistä verkkopankkia. Iäkkäämmät myös ovat enemmän huolissaan mobiilipalveluihin liittyvistä turvallisuusasioista.

Helppoutta ei turvallisuuden kustannuksella

Osuuspankin Mika Kivimäki uskoo, että ihmiset lähtökohtaisesti arvostavat helppoutta ja yksinkertaisuutta – ja niissä mobiilipalvelu päihittää perinteisen verkkopankin.

Kristian Luoman mukaan sovelluksia ei kuitenkaan kehitetä pelkkä helppokäyttöisyys edellä vaan yhtä lailla tietoturva huomioiden. Sovellusten isoja päivityksiä saatetaan työstää toista vuotta yhdessä tietoturvayhtiöiden kanssa, jotta lopputulos olisi onnistunut. Turvallisuudessa on roolinsa myös käyttäjällä.

– Puhelimen päivitysten ylläpitäminen on tärkeää, mutta senkin voi säätää tapahtumaan automaattisesti. Toki on niitäkin, jotka haluavat hankkia puhelimeensa erillisen virustorjuntaohjelman. Yleisesti näyttää kuitenkin siltä, että älypuhelinympäristö on turvallinen ympäristö, Luoma huomauttaa.

Samat asiat sovelluksella

Nordea on hankkiutumassa eroon pitkään käytössä olleesta tunnuslukukortista, jonka numerolistojen avulla laskut on maksettu verkkopankissa. Sen korvaavat mobiililaitteisiin ladattava tunnuslukusovellus tai erillinen tunnuslukulaite.

– Syy muutokseen on se, että vahvana henkilötunnisteena hyväksytty pankkitunniste ei voi olla kopioitavissa ja siirtyminen sähköiseen tunnistautumiseen poistaa tämän kopiointimahdollisuuden. Toisin sanoen asiakkaiden turvallisuus lisääntyy, perustelee Nordean aluejohtaja Elina Lampinen.

Hänen mukaansa muutos perustuu uuteen maksupalveludirektiiviin – nimeltään PSD2 – ja koskee kaikkia pankkeja Euroopassa. Nordea on Suomessa toimivista pankeista lähtenyt asiassa liikkeelle ensimmäisenä. Osuuspankin Kristian Luoma uskoo uuden direktiivin tuovan kuluttajille monenlaisia uusia sovelluksia, mutta alkuvaiheessa kuluttajien voi olla tarpeen olla tarkkana uusien toimijoiden kanssa tietojaan jakaessaan.

– Kieltämättä lyhyellä aikavälillä tulee olemaan ensin haastava murroskausi, mutta uskon, että lopulta se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ja parempia palveluja, hän miettii.

Nordean tunnuslukusovelluksella voi kirjautua älylaitteen kautta pankkipalveluihinsa ja sitä kautta esimerkiksi tunnistautua Nordean asiakaspalveluun soitettaessa, tilattaessa passia sähköisesti, asioitaessa Trafissa tai tehtäessä täyttäessä veroilmoitusta sähköisesti.

– Yhdessä verkkopankin käyttäjätunnuksen kanssa sovellus toimii vahvana henkilötunnisteena, Nordean aluejohtaja Lampinen huomauttaa.

Osuuspankilla sovelluksen kautta voi laskujen maksamisen lisäksi esimerkiksi hoitaa vakuutus- ja sijoitusasioita tai säätää korttiensa turvarajoja.

Kaikki eivät halua sovelluksia

Osuuspankin Kristian Luoman mukaan pankki ei mobiilisovelluksellaan halua ohjata asiakkaidensa asiointitottumuksia vaan olla läsnä siellä missä asiakkaatkin ja tarjota vaihtoehtoja.

Nordeakin on ottanut käyttöön myös korvaavan sähköisen tunnistautumisen välineen – niillä, joilla ei ole käytössään mobiililaitetta, erillinen tunnuslukulaite korvaa pahvisen tunnuslukukortin.

– Laite on pienikokoinen, ja siksi esimerkiksi ikäihmisille ja alentuneen näkökyvyn henkilöille suosittelen puhuvaa tunnuslukulaitetta, joka on hieman isompi ja sitä on helpompi käyttää. Keväällä saataville tulevaan puhuvaan tunnuslukulaitteeseen voidaan liittää kuuloke, jolloin ulkopuoliset eivät pääse kuulemaan puhuvan laitteen ohjeita, Nordean Lampinen kertoo.

Tunnuslukulaite, jonka mukana luvataan tulevan myös käyttöohjeet, on käytössä noin viidellä prosentilla asiakkaista. Sen voi konttorista noutamisen lisäksi tilata verkkopankista tai puhelimella.

Tunnuslukusovellus ja tunnuslukulaite ovat kuitenkin paperisten pankkitunnusten tapaan henkilökohtaisia. Mikäli omasta verkkopankista löytyy useampia tilejä ja palveluita, yksi tunnuslukulaite riittää. Jos koko perheen pankkiasioiden hoito halutaan keskittää yhden henkilön tunnusten taakse, on hänelle annettava käyttöoikeudet palveluihin ja liitettävä ne hänen omien palveluidensa yhteyteen.