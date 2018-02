–Pappi tuli, hihkaisee pikkulapsi, kun Markku Mustajärvi astuu sisälle Sahalahden seurakuntatalolle, jossa avoimen perhekerhon väki on juuri koolla torstaiaamuiseen tapaan.

Lapsi tunnistaa papin papiksi vaatetuksen ansiosta. Henkilönä Markku Mustajärvi on vasta tutustumassa perhekerholaisiin ja muihin alueen seurakuntalaisiin, sillä hän aloitti Sahalahden kyläpappi Kari Mikkosen sijaisena vuoden alusta. Mikkosen opintovapaa päättyy toukokuun lopussa.

Mustajärvi istahtaa juttelemaan äitien ja lasten yhteiseen askartelupöytään, jossa hän kyselee kuulumiset ja vinkkaa seurakuntatalolla pidettävistä eväsmessuista ja pyhäkoulusta. Kohtaaminen on mutkatonta. Viime vuosina monia perättäisiä sijaisuuksia Tampereen seurakunnissa hoitanut mies on tottunut kirjaimellisestikin avaamaan uusia ovia toimitiloihin ja solmimaan uusia tuttavuussuhteita.

–Laskeskelin, että tämä on yhdestoista virkamääräys sen jälkeen, kun minut vihittiin papiksi vuonna 2012. Työtä olen saanut tehdä, vaikka vakipaikkoja on tosin aika vähän, Mustajärvi mainitsee.

Toimintaa omalle alueelle

Markku Mustajärvi piti ensimmäisen saarnansa Sahalahden kirkossa olleessa messussa tammikuun puolivälissä. Hautaan siunaamisiakin hän on ollut toimittamassa. Seurakuntapastorin ominaisuudessa hän käy pitämässä Sahalahdella myös muiden muassa hartauksia ja koulujen päivänavauksia silloin, kun tilaisuudet osuvat kohdalle työvuorojen mukaan.

Mustajärven virkamääräys Kangasalan seurakunnassa jatkuu elokuun loppuun. Vielä mietitään, jatkaako hän kesän yli Sahalahden kyläpappina vai ottaako kesäkuun alusta työhön palaava Kari Mikkonen alueen ohjakset käsiinsä jo heti opintovapaansa jälkeen.

Ensimmäisten työviikkojensa aikana kyläpapin sijainen on huomannut Sahalahden olevan vireä seurakunta-alue.

–Täällä ollaan kotiseututietoisia. Sahalahtelaiset haluavat toimia Sahalahden alueella, viime vuoden lopulla pidetyssä unelmapäivässä seurakuntalaisten toiveita kuulostellut Mustajärvi kertoo.

Kyläpapin tuuraaja on syntyperäinen, nykyisin Linnainmaalla asuva tamperelainen, joka on ollut poissa kotikaupungistaan vain Hangossa asuttujen opiskeluvuosien ajan. Kangasalan seurakunnassa hän on työskennellyt aiemmin kesäteologina vuonna 2010.

Vapaakirkon pappina

Markku Mustajärvi opiskeli teologisessa tiedekunnassa vuosina 2008-2011 suoritettuaan sitä ennen noin kolmasosan tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimessa yliopistossa. Ennen yliopistovuosien aikaa hän työskenteli monta vuotta pappina Vapaakirkossa.

–Vuonna 2000 aloitin opinnot Vapaakirkon teologisessa opistossa Hangossa. Siellä opiskellaan pääosin Raamattua ensimmäiset kolme vuotta, minkä jälkeen päästään papin käytännön töihin.

–Silloin tuntui hyvältä olla Vapaakirkossa. Jonkun vuoden kuluttua aloin miettiä, voisinko tätä tehdä myös evankelisluterilaisessa seurakunnassa, hän taustoittaa.

Kohta 45-vuotiaan miehen hengellinen herääminen osuu vuoteen 1994, jolloin hän tuli uskoon. Uskoon tulo raitisti päihdetaustaisen miehen ja laukaisi samalla liikkeelle elämänmuutoksen. Muutaman vuoden päästä hän meni myös naimisiin. Esikoinen, juuri omilleen muuttanut poika syntyi sitten perheeseen ja vielä kotona asuva tytär pari vuotta myöhemmin.

Ennen uskoon tuloaan Mustajärvi oli kouluttautunut kaupalliselle alalle ensin merkantiksi ja sittemmin merkonomiksi oppisopimuksella isänsä kiinteistönvälitystoimistossa. Käytännön työ ei kuitenkaan tuntunut omalta.

–Sinä aikana mielessä alkoi itää, ettei kaupallinen ala tunnu hyvältä. Tuntui, että iankaikkisuus on ainoa, millä on merkitystä.

–Etsintöjen ja kyselyjen jälkeen sain varmuuden, että Jumalan valtakunnan työ on minua varten.

Markku Mustajärvi saa kutsumustyöhönsä voiman Jumalalta: Raamatun lukemisesta ja rukouksesta

–Hiljaisuutta kaipaan. Sana, hiljaisuus ja lepo saavat meidät voimaantumaan, hän vahvistaa.