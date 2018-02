Kimmo Pyykkö -taidemuseon lasten työpajassa harjoitellaan keskittymistä ja toisen kunnioittamista värin kautta. Kangasalalaisen kuvataiteilija Anitta Toivion maksuton työpaja 6 –12-vuotiaille lapsille pidetään tulevana lauantaina kello 11–13. Työpajassa tutustutaan tuntemiseen ja tunnistamiseen menetelmällä, jossa käsillä ”kuunnellaan” kaveria syvällisemmin kuin vain sanojen kautta. Työpajassa valmistuvat värikkäät muotokuvat käsistä harjoittavat keskittymistä.

Työpajassa lapset työskentelevät pareittain, kädet vastakkain. Käsien välissä on kangas, johon väri maalataan yhdessä. Nuorimmat voivat osallistua työskentelyyn vanhemman tai isovanhemman kanssa.

– Kuuntelemme toistemme käsistä omiin käsiimme välittyviä värejä ja teemme niiden avulla maalauksia. Tämä työskentelytapa harjoittaa keskittymistä ja toisen kunnioittamista, Toivio kertoo.

– Aiemmissa työpajoissa lasten käsistä on syntynyt hienoja kuvia, joissa väri on keskiössä. Tunnelma on ollut hyvin keskittynyt, Toivio jatkaa.

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoa työpajasta saa Anitta Toiviolta puhelimitse numerosta 045 346 8113 tai sähköpostitse anitta.toivio(at)gmail.com.