Mikä on painavin asia, mitä olet kantanut? Se voi olla ostoskassit, jossa on viikon ruuat koko perheelle. Olet kenties ollut muuttoapuna ja kantanut laatikoita, joissa on vino pino kirjoja tai keittiötarvikkeita. Metsä- ja maataloustöissä kantaminen on arkipäivää, ehkä raskain kantamasi asia on siitä maailmasta. Eräs koululainen totesi kysymykseen, että hänelle raskain asia on ollut alasin.

Usein esineen paino ei ole ainoa rajoite kantamisessa. Jotkin asiat ja esineet ovat sen muotoisia, että niitä on vaikeaa kantaa yksin, vaikka niiden paino ei varsinaisesti ole ongelma. Muuttohommissa jokainen tarvitsee apua saadakseen kirjahyllyn, keittiön pöydän tai kulmasohvan oikealle paikalle, vaikka penkistä nousisi moninkertaisesti sama paino. Tarvitsemme toinen toistamme, vaikka omat voimat riittäisivätkin.

Erityisesti tarvitsemme toisiamme silloin kun omat voimat eivät riitä. ”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.” (Gal. 6:2) Siinä on melko yksinkertainen ohje meille kaikille. Olemalla auttavana kätenä, kuuntelevana korvana, lohduttavana olkapäänä ja rohkaisevana suuna toteutamme Jeesuksen meille antamat ohjeet. Se miten toimimme suhteessa lähimmäiseen, ihmiseen jota voimme auttaa, kertoo sydämemme tilasta enemmän kuin sanat jotka sanomme. Oli lähimmäisen avun tarve sitten konkreettista kantoapua tai hetki, jossa joku kuuntelee, ole valmis antamaan aikaasi hänelle.

Antti Timonen

Nuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta