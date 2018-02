Tällä viikolla käytävässä arkkipiispanvaalissa on Pälkäneeltä ja Kangasalta kolme äänioikeutettua: Jari Kemppainen, Seppo Jarva ja Pekka Simojoki. Äänioikeus arkkipiispan vaalissa on Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa pienennetään vaalin tulosta laskettaessa, jotta muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvu.

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8. helmikuuta. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1. maaliskuuta.

Vuodesta 2010 alkaen arkkipiispana toiminut – Järjestyksessään neljästoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa – Kari Mäkinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1. kesäkuuta. Viidestä ehdokkaasta valittava uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa.