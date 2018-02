Laskiaisviikonloppuna tapahtuu monenlaista Kangasalan seurakunnassa. Lapsiperheiden ystävyystapahtuma kokoaa lauantaina pienet ja isot Suoraman seurakuntakeskukselle. Kello 14−16 järjestettävässä tapahtumassa on muun muassa lasten hartaushetki, laululeikkejä, askartelua, pomppulinna, kasvomaalausta, kaverikuvapiste ja tarjoiluja.

Sunnuntaina järjestetään koko perheen laskiaistapahtuma Sahalahden seurakuntatalossa. Tapahtuma alkaa kello 10 perhekirkolla ja jatkuu koko perheen ohjelmalla. Myynnissä on hernekeittoa sekä paikalla nautittavaksi että omiin astioihin kotiin vietäväksi. Järjestäjinä Kangasalan seurakunta ja Sahalahden MLL.

Kuhmalahdella talvirieha ja messu tuovat sunnuntaina väen Pentosaliin. Kello 11.30 alkaen on luvassa muun muassa Lauluryhmä Dooristen esitys sekä SPR:n piirin ja Kuhmalahden osaston toiminnan esittelyä. Kello 13 on keittolounas ja kello 14 messu. Ohjelma on suunnattu pääasiassa aikuisille, mutta toki kaikenikäiset ovat tervetulleita.

Aikuisille on tarjolla tänä viikonloppuna muun muassa lauantaina naistenpäivä Havisevan rukoushuoneella kello 12 alkaen ja sunnuntaina Majatalo-ilta Kangasalan kirkossa kello 18. Nuorille järjestetään sunnuntaina riparikirkko kello 10 Kangasalan kirkossa.