Moi Vehjemies,

käyn säännöllisesti ostamassa kaupasta karkkeja, joita saa itse kauhoa pussiin. Pyrin aina etsimään paikalta siisteimmän mahdollisimman kauhan. Tuli tuossa kuitenkin mieleeni, että kai ne kaikki kauhat pestään joskus?

Bakteerikammoinen

Oli elintarvike mikä hyvänsä, tulee sitä pykälien mukaan käsitellä, säilyttää ja kuljettaa hyvän hygieenisen laadun heikentymättä. Lainsäädäntö ja asetukset eivät riitä millään kattamaan yksityiskohtaisesti kaikkea toimintaa kaupoissa, joten kauhojen siisteys jää pitkälti toimijan itsensä huolehdittavaksi. Jos karkkikauhojen kunto ei kaupassa miellytä, kannattaa vihjaista asiasta – tai tarvittaessa ottaa yhteyttä paikalliseen elintarvikevalvontaan.

Kaupoissa käytännöt vaihtelevat: osa pyörittää karkkimyyntiä itse, ja joissakin toiminta on ulkoistettu. Puhtaanapito on huomioitu kauppojen omavalvontasuunnitelmissa, joissa on määritelty niin kauhojen vähimmäispesuvälit kuin käytettävät pesuaineetkin. Kauhat vaihdetaan kevyin perustein, ja niiden siisteyttä seuraa esimerkiksi tuoteryhmän vastuuhenkilö.

Jos kauppa ei hoida irtokarkkimyyntiä itse, niin sanottu ulkopuolinen menekinedistäjä pesee karkkihyllyjen kauhat joka viikko täytön ja muiden puhdistustoimien yhteydessä.

Evira, Pirkanmaan Osuuskauppa, Candy King

Makeanhimoiset ovat pitkään seuranneet työvoimatoimiston – kansankielellä ”Mollin” – nettisivuja, mutta ainakaan toistaiseksi työpaikkailmoituksissa ei ole haettu karkkikauhojen puhtaaksinuolijaa. Joko siis värväykset tehdään salaa tai sitten kauhat pestään ihan perinteisin keinoin ja varmasti useammin kuin suomalaismiehen sukat keskimäärin.

uskoo Vehjemies

