Kimmo Nieminen ja Veli-Matti Pohjonen saivat kylätaidetoimikunnan Aplodit

Vehkajärven kylätaidetoimikunta palkitsi Kimmo Niemisen ja Veli-Matti Pohjosen vuoden 2017 Vehkajärvi Aplodeilla.

Kimmo Nieminen on vuosien ajan tallentanut elämää Vehkajärven kylässä. Hänen arkistonsa ja kokoelmansa on jalostunut vuosien varrella merkittäväksi kokoelmaksi niin esineistön kuin tietojen ja tarinoiden osalta. Niemisen oivallukset ympäristön tapahtumista ovat hienosti jalostumassa tarinoiksi, joilla on mahdollisuus havainnollistaa aikansa elämää ja elämäntapaa esineistöön ja tapahtumapaikkoihin kiinnitettyinä.

Veli-Matti Pohjonen on nostanut kotikylän arvoa ja tunnettavuutta tuomalla mestari-Tapparan ja pojan eli Kanada-maljan jo kahdesti Vehkajärven kesäkahvilaan ja Touhulaan. Tappara iltamat ovat olleet harvinaisia urheilutilaisuuksia, jossa kyläläisillä ja lähialueen faneilla on ollut mahdollisuus ottaa kontakti kiekkotähtiin ja Suomi-kiekon legendoihin. Kaiken huippuna oli kontakti myös NHL:n maailmantähtiin. Pohjosen klaani on tehnyt erinomaisen kulttuuriteon jalkauttamalla tähdet kyläläisten joukkoon.

Vehkajärven kylätaidetoimikunta jakaa Vehkajärvi Aplodeina kunniakirjan lisäksi kylätaiteilijoiden luomaa kylätaidetta. Kimmo Nieminen sai Pirkko Mattilan keramiikkatyön Ukkopilli. Perinteisen kukkopillin äänimuisto on jalostunut taitavissa käsissä ukkopillin monimuotoiseksi kulttuuri-ilmaisuksi.

Veli-Matti Pohjonen sai Päivi Mattilan fotogrammin kahdesta kukasta, jotka kasvupaikka ja valo on saanut kukoistamaan.