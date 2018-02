Kotikuja-sovellus auttaa kirjastoauton käyttäjää

Tampereella, Kangasalla, Nokialla ja Ylöjärvellä otettiin Lainan päivänä 8. helmikuuta käyttöön uusi kirjastoautojen aikataulusovellus. Kangasalan kirjastoauto otti käyttöönsä Kotikuja-aikataulusovelluksen, josta voi nähdä kirjastoauton pysäkit, aikataulut ja kirjastoauton reaaliaikaisen sijainnin. Myös kirjastoauton arvioitu saapumisaika pysäkeille ja viestit mahdollisista poikkeustilanteista näkyvät sovelluksessa. Kyseessä on selaimen kautta käytettävä sivusto, joka toimii kaikilla laitteilla. Myöhemmin keväällä julkaistaan lisäksi erillinen mobiilisovellus.

Kangasalan kirjastoauton reittisovellus Kotikuja löytyy osoitteesta kangasala.fi/kirjastoauto. Sovelluksen on toteuttanut Avaca Oy ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kirjastojen kanssa. Sovellus on kuntakohtainen, joten Kotikujasta näkee vain Kangasalan kirjastoauton reitin.