Mitä se Sappee nyt aikoo?

Sydän-Hämeen Lehti seurasi viime syksynä tiiviisti Sappeen kausikorttikampanjaa. Hiihtokeskus lupasi kausikortit satasella, jos niitä myytäisiin 16 500 kappaletta. Lopulta haasteeseen tarttui yli 17 500 harrastajaa.

Kampanja kiinnosti Sydän-Hämeessä monellakin tapaa. Jos hiihtokeskus myisi kautensa etukäteen, sääriski siirtyisi yrittäjältä harrastajille. Kausikorttilaisten valtavalla määrällä olisi merkitystä sekä matkailualueen kehittämiselle että koko seudun yrityselämälle.

Kun kausikorttikampanjan toteutuminen varmistui, suurin kysymys oli, miten Sappee aikoisi väkivyörystä selvitä. Suuri osa kortin hankkineista oli lähiseutujen ja -kaupunkien päiväkävijöitä, ja siksi kävijämäärät tulisivat kasvamaan niin arkisin kuin viikonloppuisinkin.

Sappee ryhtyi heti syksyllä rakentamaan uusia parkkialueita, järjestämään bussikyytejä ja vahvistamaan miehitystä kaikissa palvelupisteissä. Väkeä pestattiin lippuluukulle, vuokraamoon, ravintoloihin, lumetukseen ja hisseille.

Sappeen väki on tehnyt selväksi, että se on tosissaan lunastamassa lupaustaan. Hiihtokeskus ei tingi palvelutasostaan, vaikka kävijämäärät ovat edellistalvia suuremmat. Palvelut kiihdyttävät nopeasti nollasta sataseen, kun väkeä kertyy mäelle.

Laskettelukausi alkaa nyt olla puolivälissä, ja rinteissä on liikkunut valtaosin tyytyväistä väkeä. Laskettelusta tuli monelle perheelle uusi, yhdistävä harrastus. Moni takavuosikymmenten laskija on innostunut uudestaan mäkeen.

Kausikorttikampanjan ansiosta laskettelusta on tullut varsin edullinen harrastus. Myös pelätyt jonot ovat rajoittuneet avauspäiviin ja ongelmatilanteisiin. Alkukaudesta hissijonot venyivät, koska käytössä oli vasta pari rinnettä ja hissiä. Kun koko kapasiteetti saatiin käyttöön, jonot ovat vetäneet, jos niitä on ajoittain syntynyt.

Sappee tiedottaa asiakkailleen entistäkin tehokkaammin. Kun sähkövika viime viikonlopun vilkkaimpana hetkenä hyydytti eniten käytetyn hissin, jonoja kerryttävästä ongelmasta kerrottiin saman tien harrastajille.

Satunnaiset jonot eivät ole harmittaneet kävijöitä. Moni kausikortin hankkinut on satunnainen kävijä, joka on aiemmin ollut liikkeellä sesonkiaikaan ja tottunut siksi jonottamaan. Lähiseudun aktiiviharrastajat osaavat välttää vilkkaimpia viikonlopun iltapäiviä. He käyvät mäessä arkisin ja viikonloppuaamuisin, kun rinteet ovat parhaassa kunnossa ja puolityhjiä.

Sappeen kausikorttikampanja on uusi keino pärjätä kovenevassa kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta. Hiihtokeskusyrittäjien lisäksi monien muidenkin alojen toimijat seuraavat mielenkiinnolla, miten Sappeen käy. Kaikki eivät välttämättä toivo Sappeelle onnistumista, koska sama malli tuskin toimisi niiden omalla reviirillä.

Kaupunkien lähikeskuksissa ei riitä kapasiteettia kausikorttilaismassoille. Pohjoisen matkailualueet ovat liian kaukana, jotta ne vetäisivät päiväkävijöitä – eikä pidemmäksi aikaa saapuville löydy sesonkikaudella petipaikkoja.

Sappee on tietynlainen välimalli kaupunkinen lähikeskusten ja pohjoisen matkailualueiden välimaastossa. Nyt se on löytänyt ylivoimaisen keinon haastaa molempia. Harva keskus on riittävän iso tai riittävän lähellä pystyäkseen toistamaan kausikorttikampanjan.

Kampanjan hienous on siinä, miten se sitouttaa harrastajat alusta alkaen. Kausikortin varanneet ovat kampanjan parhaita mainosmiehiä, sillä he haluavat muutkin mukaan varmistaakseen oman edullisen korttinsa.

Sappeen sivuilla pyörii jälleen laskuri. Tällä kertaa se ei laske kausikorttivarauksia, vaan tunteja, minuutteja ja sekunteja suuren uutisen paljastukseen. Sappee on luvannut kertoa kausikorttikampanjasta uutisia perjantaina kello 12. Aikooko se lyödä lisää löylyä ja myydä tulevan talven jo näillä lumilla?