KYY ry pokkasi palkinnon ympäristötyöstä

Tämänvuotinen Suojelun kärki – kiertopalkinto ansiokkaasta ympäristötyöstä Kangasalla myönnettiin Raikussa toimivalle Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun kannatusyhdistykselle (KYY ry). Palkinnon vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja Pia Paakkunainen-Taylor sekä Raikun koulun rehtori Pia Viljanen.

Kyy ry on perustettu vuonna 2015, ja sillä on jäseniä 73. Lyhyen toimintansa aikana KYY ry on toteuttanut muun muassa Maisemahelmiä-mobiilipolun, osallistunut Miljoona linnunpönttöä -tempaukseen ja Raikun kyläkoulualueen kehittämishankkeeseen “Majametsästä matikka, matikasta patikka”, toteuttanut Parkouria luonnossa -leirin 6–10-vuotiaille, osallistunut Puunpäivän viettoon kynäjalavan istutuksella Raikun koulun “portille” Suomi 100 -juhlavuonna, osallistunut SLL Pirkanmaan Kolu-hankkeeseen, ollut mukana lasten Maatalousnäyttelyssä ja toteuttanut retki- ja ravintolapäivän yhteistyössä ProAgrian kanssa.

– KYY ry:n toiminta on ollut laajaa ja monipuolista etenkin lasten parissa. Tällä perusteella Kangasalan luonto ry:n hallitus päätti myöntää KYY ry:lle Suojelun kärki -kiertopalkinnon vuodelle 2018, Kangasalan luonto ry:n puheenjohtaja Jorma Mäntylä perusteli.

Kangasalan luonnon Suojelun kärki -kiertopalkintoa on myönnetty vuodesta 1987 alkaen.

Uusi hallitus valittiin

Kangasalan luonto ry:n vuosikokous pidettiin 10.2. juhlatalo Roineen helmessä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Mäntylä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tuija Lahti, Heikki Toivonen, Tuula Komsi, Tony Lähde, Hannu Majava, Sina Isokallio, Kari Sipilä ja Markku Välimaa sekä varajäseniksi Kalevi Lepo sekä Reetta Vuorio.