Opin tielle suunnistamista

Mummon murinat

Monessa kodissa kevättalvi on perillisen koulutuksen vuoksi jännittävää aikaa. Ylioppilaaksi pyrkivällä on kohta penkinpainajaiset ja sitten ne tentit ja kirjoitukset. Ja kohta eteen tulee hakeutuminen jatko-opintoihin. Päänvaivaa ja jännitystä on myös sillä ikäluokalla, joka nyt peruskoulusta selvittyään pohtii, mihin kannattaisi suuntautua lisäoppia saamaan.

Lukioihin tai ammatillisiin kouluihin pitää ilmaista pyrkynsä ajalla 20.2.- 13.3. Siinäpä sitten onkin monenlaista miettimistä. Pitää valita viisi kohdetta ja ilmaista etuoikeusjärjestys. Että jos en pääse Tampereen teknilliseen lukioon, niin seuraavaksi eniten haluan Kangasalle, kun siellä on jo viidettä vuotta musiikkilinjakin. Pääsykokeitakin kai on.

Ennen sujui isommin pohtimatta tuo lukio-opintojen järjestäminen. Ainakin täällä Luopioisten suunnalla oli jokseenkin itsestään selvää, että mennään Pälkäneelle. Sinne oli sujuvat bussilinjat, ja sujuvaa oli opetuskin. Ei ole juuri moitteita kuulunut. Yhteishenki taisi olla aika hyvä. On varmaan yhä vieläkin. Vaikka vain noin parikymmentä nuorta lakitetaan vuosittain, niin hyvät eväät ovat kuulemma aina saaneet.

Täällä Sydän-Hämeessä on aikojen saatossa saatu hyvää lukio-opetusta myös Kangasalla, mutta ei ole mummolla lähipiirin kokemusta siitä. Noin sata nuorta tulee ylioppilaaksi vuosittain tuossa aika isossa koulussa, jossa lienee enemmän valinnanvaraa aineitten suhteen.

Etenkin suurissa kaupungeissa on kovasti paljon erilaisia lukioita. Joskus on pähkäilemistä, kuinka mihinkin oppilaitokseen mutkikkaat matkat järjestyvät. Jotkut koulut ovat hyvin maineikkaita ja niihin ei hevillä pääse. Eräs sukulaistyttö, joka asuu Porvoossa, on parhaillaan abiturienttina Helsingin Töölön lukiossa. Kuulemma sinne oli aika kova tunku, koska valituksi tulleet olivat karsiutuneet niin, että alin keskiarvo peruskoulusta piti olla 9,5.

Erikoistuminen on tämän ajan ilmiö ja ehkä hyvä houkutuskeino. Jossakin koulussa taitaa olla hevosurheiluopetustakin. On musiikkiteatteria, puheviestintää, kuvataidetta, liikuntaa ja medialinjaakin. Taitaa muuten olla jonkin verran tätä linjaa Pälkäneelläkin, eivätkös oppilaat tee joskus juttuja tähän lehteemme. Nykyään ei enää ainesuuntautuneisuus ole niin sukupuolittunutta kuin ennen: Tampereen teknillisessä lukiossakin on jo viidesosa tyttöjä.

Kerrottiin Aamulehdessä, että opetus- ja kulttuuriministeriössä on tehty ja julkistettu 27.1. esitys uudeksi lukiolaiksi. Siinä tulee kouluille paljon lisää paineita: ”Osa opinnoista järjestettäisiin yhteistyössä yliopistojen kanssa. Kaikille pitää antaa mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin”. Rankalta tuntuu jälkiohjausvelvoite:” Lukioitten on pidettävä huolta opiskelijoista vielä vuosi koulun päättymisen jälkeen.” Aika hurjaa!

Melkoisesti tätä opintokenttää laajennetaan joka tasolla. Yliopistoja ja korkeakouluja on melkein kaikissa kaupungeissa nykyään. Tuleekohan Kangasallekin, kun se nyt on kaupunki? Ai niin, ei Ylöjärvelläkään taida vielä olla muuta kuin Voionmaan opisto. Tosin se elää ajan hengessä eli on erikoistunut viestintään.

Mymmeli