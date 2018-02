Yhteinen leipä

Sana kumppani eli kaveri tulee meille ruotsinkielen kompis- ja englannin companion- sanoista. Niihin sana on tullut latinankielen ilmaisusta com panis, joka tarkoittaa sanatarkasti yhdessä leivän ääressä olemista. Aikojen alusta asti kumppanuuteen, ystävyyteen on kuulunut yhdessä syöminen, leivän, ruoan, jakaminen.

Yhdessä syöminen on muutakin kuin nälän poistamista ja vatsan täyttämistä. Yhteinen ruokailuhetki perheen, ystävien tai työkavereiden kanssa on mukavaa yhdessäoloa ja luonteva tilanne vaihtaa päivän kuulumisia, jakaa arjen iloja ja harmeja. Vieraampien, jopa eri kulttuureista olevien ihmisten kesken yhteinen ruokailu on mahdollisuus tutustua toisiin, uusiin makuihin, erilaiseen kulttuuriin ja erilaisiin tapoihin.

Yhdessä ruokailu on huolenpitoa, välittämistä, rakastamista ja vieraanvaraisuutta. Ja osoittaessamme vieraanvaraisuutta, saatamme saada tietämättämme kotiimme enkelin, näin luvataan Raamatussa Hebrealaiskirjeessä (13:2). Jeesus opettaa meitä pyytämään Jumalalta jokapäiväistä leipäämme ja kutsuu ystäviään ruokailemaan yhdessä. Syöminen ja nälkäisten ruokkiminen on Raamatunkertomuksissa mainittu varmaan yhtä usein kuin lapsena luetuissa Viisikko-kirjoissa!

Jeesuksen ajan juutalaisille yhdessä ruokaileminen oli erityinen ystävyyden merkki, eikä ”syntisten” kanssa ateriointia pidetty sopivana. Mutta Jeesus aterioi ja osoitti ystävyyttään- syntisiä vartenhan hän maailmaan tuli. Meitä kutsutaan ehtoollispöytään. Jeesus antaa siinä itsensä meille elämän, iankaikkisen elämän leiväksi. Ehtoollisella on katettuna anteeksiannon, rakkauden, kiitoksen ja yhteyden ateria, uskonvahvistukseksi ja rohkaisuksi meille. Ehtoollispöydästä Jeesus lähettää meidät matkakumppaneiksi, jakamaan lahjaksi saamaamme hyvää, elämään todeksi lähimmäisenrakkautta lähellä ja kaukana.

Tämän vuoden Yhteisvastuu-keräys torjuu nälkää maailman katastrofialueilla Afrikassa ja Lähi-Idässä sekä kotimaassamme ja omissa paikallisseurakunnissa. Osallistumalla keräykseen lahjoittajana tai talkoolaisena voit olla matkakumppanina ja kokea yhteisen leivän jakamisen riemua ja yhteyttä lähimmäisiin. ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa” sanoo Jeesus, samastuen nälkäänäkevien ihmisten hätään. Palvellessamme lähimmäisiämme, palvelemme Kristusta.

Siunausta talveen

Päivi Giren

Luopioisten diakoni