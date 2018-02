Hiihtäminen tuo hyvän mielen

Pälkäneläistä elämänlaatua

Lassi ja Leevi -sarjakuvissa pojan on vaikea tavoittaa sunnuntaiaamuisen pyöräretken hienoutta, kun vettä valuva isä palaa lenkiltään keittämään aamupuuroa. Eikä edes äiti innostu ankeasta telttaretkestä itikoiden syötävänä.

Talvisessa metsässä sukset jalassa rämpiessään tavoittaa tämän sukupolvien kuilun. Muksuille on vaikea todistella, mitä hienoa pakkasessa lipsuttelussa on. Eikä parin vuosikymmenen takainen minäkään olisi ymmärtänyt hiihdon hienoutta.

Sappeen rinteiden äärelle valmistunutta uutta mökkialuetta mainostetaan Ski-in / Ski-out -alueena. Sen valtti on se, että suksille saattaa hypätä heti kotiovella, sillä rinteet kulkevat aivan vieressä.

Tällaisesta elämän laadusta Pälkäneellä nauttii lähes jokainen. Kuntoratojen latujen lisäksi järvien selille ja metsiin syntyy hiihtouria heti, kun maahan saadaan jonkunmoinen lumikerros.

Noin vuorokausi talven saapumisen jälkeen latu valmistui myös Lastenlinnan satumetsään. Jylhien puiden katveessa kulkeva ura on jotain sellaista, mitä yleensä koetaan kansallispuistojen suojelumetsissä.

Lahdentien ylityksen jälkeen latu ylittää peltoaukeat ja jatkaa kohti Aivujärveä. Parikymmensenttinen lumikerros peittää juuri ja juuri sänkipellon, mutta vesakoituvalla metsäuralla lunta on sen verran vähemmän, että vadelman ja pajun versot törröttävät ladun läpi.

Ylle kaartuu tykkylumen kaarelle taittamia nuoria koivuja ja uralle kurkottaa tilaa kohti levittäytyneitä kuusen oksia. Puiden alta ja välistä pujotellessaan voi välillä saada lunta niskaansa, mutta maisema on satumaisen upea.

Lahdentien pauhu katoaa vähitellen äänimaisemasta, ja ympärillä on vain hiljainen, luminen metsä. Välillä joku metsän eläin on poikennut ladulle ihmettelemään outoa uraa, mutta pian jäljet johtavat takaisin metsän suojaan. Muuta elämää ladulla ei näy.

Veltot sauvat ovat pehmeisiin oloihin täysin sopimattomat. Olematon sompa ja puolet sauvan varrestakin uppoaa joka työnnöllä pehmeään pulverilumeen. Lisäksi tarralenkkarista lainattu nykysauvan kiinnityshihna on kelvoton, eikä se tahdo kestää kiinni. Sauvoihin on kuitenkin pakko nojata, sillä Nanogrip -sukset ovat vielä kelvottomammat. Niissä on poikkeuksellisesti jonkin verran luistoa, mutta pääasiassa taaksepäin.

Lipsuvalla suksella hosuminen saa ladun pettämään alta ja hien virtaamaan niin, että on pakko vähentää vaatetta. Alamäissä ja tuulessa ilmavirta kirkastaa maiseman hetkeksi, mutta ylämäissä rillit vetävät takaisin huuruun.

Saattaa kuulostaa kidutukselta, mutta ei ole parempaa keinoa rankaista laiskistunutta kehoa. Ja samalla pääsee kokemaan suomalaisen talviluonnon lumoa parhaimmillaan. Sen keskellä on hieman helpompi ymmärtää esi-isiä, jotka päättivät jäädä kylmälle ja pohjoiselle niemelle.

Sydänhämäläisen ei tarvitse lähteä luonnon tai maisempien perässä Lappiin, eikä edes Laippaan. Jokaisella alkaa upeaa metsää takapihalta.

Kesällä metsissä kulkee ristiin rastiin polkuja, jotka poikkeavat välillä metsäautoteille. Viljo Kortetjärven tehtävän perineen Tuomas Tikan ansiosta Aivujärven metsiin pääsee myös talvella.

Aivujärven metsälatu on hieno pälkäneläinen perinne. Lumisessa maisemassa kulkeva ura on jotain aivan muuta kuin kuntoradan leveä baana tai järvenselän tasainen ura.

Kesällä Aivujärven, Sydänmaanjärven ja Vimmun suunnan korpia kolutessa tuntui jo melkein katoavalta kansanperinteeltä, että aikanaan näissä maisemissa pääsi myös hiihtämään. Viime talvet ovat olleet sellaisia, että sivakoimaan on päässyt lähinnä jääladuilla, kun latupohjaan tarvittavat lumet on ensin keräilty järvienseliltä.

Helmikuun pakkaspäivät ovat todistaneet huolen turhaksi. Ja pian päivä jatkuu niin, että ladulle ehtii vielä työpäivän päätteeksikin.

SHL Tommi Liljedahl