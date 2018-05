Kyykyttämällä kuntoon

Televisio opettaa useissa ohjelmissa, että kunto kohenee, kun ihminen alkaa hoitaa kuntoaan siirtymällä päivittäin vähintään kymmenen kertaa pystyasennosta kyykkyyn.

SAK ja Sdp eivät kuitenkaan hyväksyneet sitä, että eduskunta yrittää saada työttömille töitä ja hallitus vaatii heitä opposition tulkinnan mukaisesti menemään kyykkyyn.

Se johti poliittiseen mielenosoitukseen, johon yritettiin saada mukaan kaikki linja-autojen, raitiovaunujen ja junien kuljettajat lukuun ottamatta heitä, jotka kuljettivat muutamia tuhansia mielenosoittajia maakunnista muutamaksi tunniksi Helsinkiin.

Helsinkiläisiä paikalle oli päässyt vain pieni joukko ja heistäkin näkyvin oli Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen, nykyiseen viiteryhmäänsä Sdp:sta loikannut rohkea tohtori. Ilmankos hän oli vihapuheiden ja pilkan kohteena.

Muita porvaripuolen poliitikkoja ei ollut tullut edes uteliaisuudesta paikalle. He noudattivat SAK:n toivomusta pysyä piilossa tai töissä. Mustien virka-autojen kuljettajat eivät kuitenkaan olleet lakossa, eivät myöskään taksit.

Tuollaiset mielenosoitukset ovat äänekkyydestään huolimatta melko harmittomia siitä huolimatta, että paperikoneita joudutaan ajamaan alas ja tavarantoimitukset satamista myöhästyvät ja niin teollisuudelle aiheutuvat kymmenien miljoonien lisälaskut.

Jatkossa voisi kuitenkin toivoa, että jos lakkoilla pitää, ajankohta ja lakkoilun kohde valittaisiin nykyistä harkitummin. Eduskunnan säätämää lakia on vaikea moittia silloin, kun se on juuri astunut voimaan ja kun hallitus on jo siirtänyt työllistämisestä vastaavat viranomaiset tarkkailuluokalle.

Ei sekään tuntunut oikeudenmukaiselta, että muutamat kylän työttömät nousivat nöyrästi kello 6 aamulla koppiautoon ja palasivat viideltä illalla kylmistä tietöistä kotiin. He saivat suunnilleen samankokoisen rahamäärän käteensä kuin heidän kello yhdeksältä kylän baariin aamuoluelle astelleet kaverinsa, jotka saivat olla päivän lämpimässä työttömyysturvansa ansiosta.

Tuota ilmiötä alettiin kutsua sanalla kannustinloukku, mutta nyt kun siihen puututaan ja kaikkein passiivisimpia herätellään talviunilta täyttämään kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja, se aktiivimalli ei työssä käyville ay-aktivisteille enää kelpaakaan. Töihin päässeet ja pääsevät työttömät sen sijaan ymmärtävät ainakin jossain määrin tämän tempputyöllistämisen, miksi pääministeri Jyrki Katainen (kok) sitä Sdp:n ajamana kutsui.