Ikäsuhteet muuttuvat, mikä muu muuttuu?

Mummon murinat

Tässä lehdessä kerrottiin erään vanhuksen kokemuksista liikenteessä. Tuli katsotuksi sitten tarkemmin, minkä ikäisestä ihmisestä oli kysymys. Ilmeni, että hän oli 78-vuotias. Vähän säikähti, että samaa ikää ollaan. Siis vanhukseksi mummokin luokitellaan. Aina sitä ei itse muista. Varsinkaan, jos jättää peiliin katsomisen vähiin.

Kun me oltiin nuoria, niin eläkeikäisiä sanottiin vanhuksiksi. Vaan sanoisimmeko nykyään? Esimerkiksi jotakin Paula Koivuniemeä, joka seksikkäänä keekoilee korkokengissään. Tai pirteää Pirkko Mannolaa, joka viettää kasikymppisiään ensi joulun aikoihin. Kunnianloukkaussyyte voisi tulla, jos joku uskaltaisi nimittää 81-vuotiasta Lenita Airistoa vanhukseksi.

Mitenkähän nykyään noita ikäkausia määritellään? Rajat ovat hämärtyneet. Elokuussa seitsenkymppisiään viettävä presidenttimmekin kun on nuori isä. Eihän siis kukaan puhuisi Saulista vanhuksena. Eläkkeelle pääsy oli ennen jokin raja. Miten lie nykyään, kun kovin pirtsakoita tuossa vaiheessa ollaan? Voidaanko kahdeksankymmentäviisivuotiasta sanoa vanhukseksi? Ehkä raja nousee vähintään ysikymppiin. Meidänkin kylänraitilla tulee vastaan tuonikäisiä pirteitä kansalaisia. Satavuotias tanssi taannoin Linnan itsenäisyysjuhlassa. Muistatteko?

Vanhuusastettakin kuvaavien sanojen merkitys muuttuu aikojen saatossa. Suomessa ihmisten keski-ikä nousee jatkuvasti. Eletään pidempään ja lapsia saadaan yhä vähemmän. Aamulehden mukaan Pälkäneellä syntyi toissavuonna 48 lasta, viime vuonna yhdeksän vähemmän. Kangasalla vastaavasti vähennys vuodessa oli 76, ja lievästi miinukselle mentiin jopa Tampereella. Moro-lehden vauvapalstalla oli ennen kymmeniä nimiä, nykyään kymmenkunta. Huolestuttavaa!

Kun nuoria on vähän ja vanhoja paljon, olisivatko seitsenkymppiset keski-ikäisiä? Ruvetaanko kolmikymppisiä määrittelemään teineiksi tai nuorisoksi? Enää eivät kaikki tiedä, mikä esimerkiksi se sellainen nuorukainen on. Ennen moni tunsi katkerasti käsitteet vanhapiika ja vanhapoika. Silloin meidän nuoruudessa kyseiset sanat avasivat pelottavia tulevaisuudennäkymiä.

Nykyään merkitykset ovat hämärtyneet. Kun on tullut näitä avoliittoja, niin mikä se nyt sitten kullakin siviilisääty on? Jos on ajan saatossa elellyt viidessä avoliitossa, niin tuskin on vanhapiika, vaikka ei olisi ikinä vihillä käynyt ja nyt asuisi yksin. Jollakulla voi olla liuta lapsia ja lastenlapsia, vaikka olisi virallisesti neiti. Vihillä käymätön mieskään tuskin tuntee vanhapoika-nimeä. Sinkuksi häntä voidaan sanoa, jos hänen taloudessaan ei juuri nyt ole emäntää näkyvissä.

Ajat muuttuvat ja sanojen merkitys muuttuu. Eipä enää juuri tiedetä, mitä tarkoittaa sana piika. Myös sana poikamies voi jonkun tietoisuudessa liittyä nykyisen avioliittolain mukaisiin uudenlaisiin parinmuodostumiin.

Mymmeli