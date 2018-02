Musiikkirunoelma Mikkolan Navetalla

Luopioisten Mikkolan Navetalla kuullaan lauantaina 3. maaliskuuta musiikkirunoelma Runot!. Esitys alkaa kello 14, ja paikan päällä on myös kahvitus. Runot! on Uuno Kailaan teksteihin perustuva musiikkirunoelma, jonka tulkitsee lausuntataiteilija Oili Ruukki. Tommi Pajunen on säveltänyt teoksen oheen kitarasävellyksiä, joita Pajunen lavalla myös esittää. Mukana on myös koululainen Alisa Pajunen, 10, joka improvisoi esityksen aikana öljyvärein.