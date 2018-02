Jääraveissa paljon tekemistä koko perheelle

Vesaniemen rannassa ravataan jääravit lauantaina 3.3. kello 13 alkaen. Jääraveissa juostaan sekä kärrylähtöjä että montélähtö. Koko perheen tapahtumassa on kilpailulähtöjen lisäksi poni- ja rekiajelua lapsille, ja paikan päällä on myös ruokailuteltta. Menossa ovat mukana myös radiosta tutut Hönttä ja Toippari sekä ex-hiihtäjä Jari Isometsä. Tapahtuman yleisöparkki on Pikkolan kentällä, josta järjestetään bussikuljetuksia kello 11.30 alkaen Vesaniemeen. Jääravit järjestää Kangasalan raviyhdistys yhteistyössä Oriveden hevosjalostus- ja raviseuran kanssa. Lisäksi talkooapua saadaan Hämeenkyrön hevosjalostusyhdistykseltä. Edellisen kerran Kangasalla ravattiin jäällä kymmenen vuotta sitten.