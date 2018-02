Ely-keskus esittää pohjavesimuutosta

Pirkanmaan Ely-keskus esittää muutosta pohjavesialueen luokitukseen ja rajaukseen Pälkäneellä. Jo aiemmin esillä olleen näkemyksen mukaisesti Ely-keskus katsoo, että Isokankaan ja Syrjänharjun pohjavesialue tulisi ulottaa nykyiseltä paikaltaan Aapiskukon taukopaikan pihamaalta aina Kostianvirtaan asti.

Pohjavesialueen rajoja ollaan nyt piirtämässä esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksien ja pohjaveden virtaussuuntien perusteella. Muutokset perustuvat Ely-keskuksen mukaan maaperäkartan tietoihin, Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n lausuntoihin sekä maatutkaluotausraporttiin marraskuulta 2014. Tutkimusten perusteella Ely-keskus ei näe nykyisen pohjavesialueen rajalla tekijöitä, jotka estäisivät pohjaveden virtauksen eteenpäin ja siksi aluetta tulisi laajentaa.

Samalla Isokankaan ja Syrjänharjun alueen pohjavesiluokka esitetään muutettavaksi ensimmäisestä luokasta uuden luokituksen 1E-luokkaan.

Pälkäneellä on oltu suunnitellusta pohjavesialueen laajentamisesta takajaloillaan, sillä muutos uhkaa kunnan keskustan kehittämistä esimerkiksi yritystoiminnan ja maalämmön hyödyntämisen vaikeutumisena. Pohjavesialueen nykyisestä rajauksesta on väännetty kättä jo pitkään, ja Aapiskukolle on yritetty toistuvasti laatia sen toiminnan mahdolliseksi tekevää kaavamuutosta.

Ely-keskuksen mukaan esitettyihin muutoksiin liittyvän kuulemismenettelyn tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä. Alueiden rajauksilla halutaan suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten.

Pälkäneelle esitetyistä luokituksista ja rajauksista voi jättää kirjallisesti mielipiteensä ja mahdollista uutta hydrogeologista tietoa 6. huhtikuuta asti. Kuulemisasiakirjat tausta-aineistoineen ovat nähtävillä Pälkäneen kunnantalon ilmoitustaululla.

Nähtävillä olon jälkeen Ely-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen. Palautteen perusteella on mahdollista tehdä muutoksia pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin.

Ely-keskus on käymässä läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Sen mukaan pohjavesialueiden luokista ja rajoista ei tehdä valituskelpoista päätöstä.