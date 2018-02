Mitkä ovat Kangasalan pikaruokasuosikkeja?

Suoraman Grilli, Isolukontie 2

Miljöö: Pienen grillirakennuksen yhteydessä reilu parikymmentä ulkopaikkaa ja pieni sisätila, mutta tarjolla ahkerasti käytössä oleva kuljetuspalvelu. Eksoottisen pieni pysäköintialue. Vaikuttavan monipuolinen ruokalista pizzoista hampurilaisiin ja salaateista perinteisiin grilliannoksiin.

Suosittu: Burger Suorama. Kaksi 75-grammaista kokolihapihviä, pekonia, kananmuna, sipulia, salaattia, tomaattia, suolakurkkua. Pehmeän kostea hampurilainen, jota rouskuva pekoni harmonisoi. Iso, mutta ei mikään hirviö. Sopii niille, jotka eivät ole tulisen perään.

Kasvissyöjälle: Pizza Vegetariana tai Mozzarellatikut.

Kappas vain: Pitkäikäinen ruokapaikka on koristanut katukuvaa jo kymmeniä vuosia.

Pizzeria Sedu’s Pizza & Kebab, Mäkirinteentie 4

Miljöö: Pieni ravintola Lentolan liikekeskuksessa tarjoaa tiivistä pöytätilaa parillekymmenelle asiakkaalle. Ruokalistalla kebabin ja pizzan lisäksi kana-annoksia. Alkuillasta liikekeskuksen suuri parkkialue voi olla asiakkaan kannalta harmillisen täynnä.

Suosittu: Kebab ranskalaisilla. Perinteisesti rakennettu annos, jossa ranskalaisten päällä kastikkeet ja kebabliha, vieressä salaatit. Liha ei testiryhmän mukaan ole erityisen säväyttävää, mutta ranskalaiset ovat mainiot. Runsas annos on astetta tulisempi kuin esimerkiksi suoramalainen burgeri.

Kasvissyöjälle: Falafel-rulla.

Kappas vain: Pizzat saa myös gluteenittomana.

Pizzeria Kalimero, Isolukontie 2

Miljöö: Noin 50 henkilön avara ravintolamainen ruokasali, jonka nurkassa lounasaikaan buffetpöytä. Oma pysäköintialue (muista p-kiekko!). Laaja lista: 52 pizzan lisäksi myös kebabit, leikkeet, hot wingsit ja falafelit – sekä lasten annokset. Televisiossa urheilua.

Suosittu: Pizza Opera. Yksinkertainen toimii: suositun pizzan täytteinä vain kinkku, juusto ja tonnikala. Koko on reilu, maku hyvä ja testiryhmä kaikin puolin tyytyväinen.

Kasvissyöjälle: Fetasalaatti tai falafel-annokset.

Kappas vain: Kalimero ei ole lannistunut, vaikka rakennus on purettu alta lähivuosina jo kahdesti (Herttuatar, R-kioskin talo). Nykytilat näistä kolmesta hienoimmat.

Nattarin Veturi, Junatie 2

Miljöö: 42 asiakaspaikkaa plus kokoustila.Siisti, tilava ja valoisa. Ravintola jakautuu kolmeen erilliseen tilaan, joista yhden voi liukuovella erottaa kokous- tai kokoontumistilaksi. Ravintolassa on lasten leikkipaikka. Palvelu on ystävällistä. Hieman hämmennystä herättää sen, että tiskin takana on tilausta jättäessä kolme henkilöä – keneltä pitäisi tilata?

Suosittu: Yksi suosituimmista pizzoista on Veturin pizza, jossa on täytteenä pepperonia, kebabia, sipulia, jalapenoa ja aurajuustoa. Pizza on hyvää perustasoa ja täytteitä runsaasti. Aurajuusto maistuu pizzassa juuri sopivasti: sen maistaa, mutta se ei peitä alleen kaikkia muita makuja.

Kasvissyöjälle: Veturissa on runsaasti vaihtoehtoja kasvissyöjälle. Listalta löytyy useampi kasvispizza ja myös falafelit kuuluvat valikoimaan.

Kappas vain: Listalta löytyy juhlapizza, jonka halkaisija on huimat 60 senttimetriä.

Nattarin pizza ja kebab, Holvastintie 2

Miljöö: 16 asiakaspaikkaa.Siisti ja viihtyisä. Palvelu on erittäin ystävällistä.

Suosittu: Suosituin pizza on Talon pizza, jossa on täytteenä kinkkua, salamia, kebabia, sipulia, aurajuustoa ja katkarapuja. Pizza oli maukasta, ja katkarapu oli varsin lihapitoiseen täytteeseen maukas lisä. Hyvä makukokemus.

Kasvissyöjälle: Vaihtoehtoja löytyy, esimerkiksi vegepizza ja neljä erilaista salaattia löytyy listalta. Grillistä saa mozzarellatikkuja, sipulirenkaita ja jalapenopopperseja.

Kappas vain: Lista on laaja. Pizzojen ja kebabien lisäksi listalta löytyy kana-annoksia, burgereita, siipiä, peruna-annoksia ja salaatteja.

Pizzeria & Kebab Bella Roosa, Kunnantie 2

Miljöö: Parikymmentä asiakaspaikkaa, lounasaikaan rauhallista. Iso televisio. Punaruutuiset retropöytäliinat. Perussalaattipöytä paikalla syöville. Kaikki 22 pizzaa samanhintaisia. Lisäksi tarjolla kebabeja, kanaruokia, pastoja ja salaatteja. Yli 30 euron ostoksille maksuton kotiinkuljetus.

Suosittu: Americana-pizza (kinkku, ananas, aurajuusto)

Kasvissyöjälle: Vegetariana-pizza (tomaatti, sipuli, paprika). Rapeat reunat, muhkea, muttei paksu pohja. Kasvikset tekevät tuoreen tuntuisen, tomaatti tuo kosteutta. Reilunkokoisella pizzalla nälkä lähtee ilman lihaakin.

Kappas vain: Perinteikäs pizzeria palvellut toistakymmentä vuotta. Muutaman vuoden aikana joka puolelle tullut vastaavanlaisia kebab- ja pizzapaikkoja. Asiakkaitakin kovempaa kilpaa käydään parkkipaikoista. Lähiseudun työpaikat ja niiden asiakkaat täyttävät vähät parkkiruudut, ja siksi autolle on vaikea löytää paikkaa läheltä.

Pizzeria Kangasala, Kangasalantie 1123

Miljöö: Tilava, avara ja rauhallinen ravintola, jossa reilut parikymmentä asiakaspaikkaa. Seinällä iso televisio. Nahkaiset sohvat ja tukevat pöydät tuovat mieleen televisiosarjoista tutun amerikkalaisen hampurilaisbaarin. Kotiinkuljetus perjantaisin ja viikonloppuisin.

Suosittu: Rullakebab ja ranskalaiset. Pizzoista suosituin Hawaiji (kinkku, ananas, aurajuusto)

Kasvissyöjälle: Vege-pizza (paprika, punasipuli, ananas, herkkusieni). Iso ja runsas pizza, jossa reilusti täytettä ja juustoa. Hyvänmakuinen pohja, joka ei natistu, vaikka pizzan loppu jäisi jääkaappiin.

Kappas vain: Laajan ja kaiken aikaa päivittyvän ruokalistan uutuutena kanasta valmistettu döner kebab. Muutamiin pizzoihin kuuluu itse tehty majoneesi.

Kuohunharjuntien varteen Pepperin ympärille on muodostunut pikaruokakortteli: vierekkäin on kolme kebabeja ja pizzaa myyvää ravintolaa. Asiakkaitakin kovempaa kilpaa käydään parkkipaikoista. Lähiseudun työpaikat ja niiden asiakkaat täyttävät vähät parkkiruudut, ja siksi autolle on vaikea löytää paikkaa läheltä.