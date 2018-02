Pikaisella päivällisellä vakipaikassa

Terhi Ahava marssii Nattarin pizza ja kebabin tiskille ja tilaa perheelleen syötävää. Vatialassa asuva nainen nauraa, että tilaus on joka kerta lähes sama.

– Itselleni kebab ranskalaisilla ja lisukkeena ehdottomasti siipikastiketta, 10-vuotiaalle Ruusulle pelkät ranskalaiset ja 12-vuotiaalle Paavolle 15 kappaletta siipiä. Mies onkin vähän haastavampi tapaus, sillä hänen tilauksensa vaihtelee aina tilanteen mukaan, Ahava nauraa.

Tällä kerralla Veikko Ahava päättää tilata Dillinger-pizzan, johon tulee täytteeksi jauhelihaa, kinkkua, salamia ja sipulia. Kyytipojaksi koko perhe juo Coca-Colaa.

Ahavat käyvät Nattarin pizza ja kebabissa syömässä kerran tai pari kuukaudessa. Pikaruokapaikka sijaitsee kätevästi kodin lähellä, ja ruokakin on havaittu maittavaksi. Perhe ei juurikaan käy Kangasalan muissa pikaruokapaikoissa: kerran kokeiltiin Nattarin Veturia ja silloin tällöin asioidaan myös keskustan Pepperissä. Pepperiin lähdetään lähinnä silloin, kun joku perheestä kaipaa syötäväkseen jotakin muuta kuin perinteistä pikaruokaa.

– Vakipaikkamme on aika uusi, joten täällä on siistiä ja sisustuskin on ihan viihtyisä, Veikko Ahava luettelee.

Terhille on tärkeää, että hänen annokseensa tulee mukaan alun perin kanansiiville tarkoitettua siipikastiketta.

– Työkaveri tietää mieltymykseni ja vinkkasi reilu vuosi sitten, että Nattarin pizza ja kebabista sitä saa. Pakkohan se oli lähteä testaamaan ja hyvä kun lähdimme, sen jälkeen olemme käyneet täällä säännöllisesti, Terhi Ahava toteaa.

Arkiruoan on valmistuttava nopeasti

Urheilullisen perheen aika kuluu koulu- ja työpäivien jälkeen tiiviisti harrastusten parissa. Ruusu pelaa pesäpalloa Manse PP:ssä ja salibandya KooVeessa, Paavo puolestaan pesäpalloa Manse PP:ssä ja jalkapalloa FC Kangasalan joukkueessa. Molemmilla lapsilla on harjoituksia 4 tai 5 kertaa viikossa, joten vanhemmat ovat kyydityshommissa lähes joka ilta.

Terhi ja Veikko harrastavat itsekin aktiivisesti liikuntaa: futsalia, jalkapalloa, sählyä ja jääkiekkoa. Vanhemmilta löytyy myös aikaa kuntosalilla käymiseen.

– Harrastusten aikataulut limittyvät siten, että saamme tarvittavat kyydit järjesteltyä itse. Käymme koko perheellä myös ahkerasti lumilautailemassa Sappeessa. Ensi kaudenkin kausikortit on jo hommattu, Terhi lisää.

Kun arki-illat täyttyvät harrastuksista, ruoan täytyy useimmiten valmistua nopeasti. Isä-Veikko työskentelee opettajana Tredun Hervannan toimipisteessä ja on yleensä ensimmäisenä iltapäivällä kotona. Useimmiten Veikko onkin juuri se, joka laittaa ruoan arkisin.

– Lasten täytyy saada kunnon ruokaa ennen illan urheilumenoja, muuten ei oikein jaksa treenata, Veikko sanoo.

Ahavien suosikkiruoat ovat samoja kuin monissa muissakin lapsiperheissä: kanaa, jauhelihaa, perunaa ja pastaa eri muodoissaan. Koulussa Ruusulle ja Paavolle maittaa erityisen hyvin uunimakkara. Viikonloppuisin perhe voi uhrata ruoanlaittoon aina toisinaan vähän enemmänkin aikaa.

– Mitään fine dining -meininkiä emme kuitenkaan pääsääntöisesti harrasta. Arkisin spagetti erilaisilla lisukkeilla ja tortillat uppoavat meillä varmaankin parhaiten, Terhi pohtii.

– Vaikka minä syön kyllä ihan kaikkea, mitä lautasella on, Paavo vakuuttaa.