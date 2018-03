Pälkäneen kunnan tulisi sijoittaa sähköinen info-taulu sekä Aapiskukon huoltoasemalle että Sappeen matkailukeskukseen, tonttien hintoja tulisi laskea ja Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n tulisi rakennuttaa erityisesti nuorille tarkoitettuja vuokra-asuntoja tai omistusasuntoja. Näin esitettiin viime keväänä tehdyssä kunnan elinvoiman kehittämiseen liittyvässä valtuustoaloitteessa, johon saadun vastauksen valtuusto sai merkitä tiedoksi viime viikolla.

Vastauksen mukaan Pälkäneen kunta on jo tarttunut toimeen aloitteen tiimoilta. Kunta näkyy niin Sappeessa kuin Aapiskukollakin, ja matkailuinfotoiminnan kehittämisestä ollaan laatimassa kevään aikana suunnitelmaa, jota on tarkoitus lähteä viemään eteenpäin jo kesällä.

Elinkeinojohtaja muistuttaa, että kunnan omakotitonttien hintoja on laskettu, ja pienien omakotitalotonttien tarve on pyritty huomioimaan työn alla olevissa kaavoitushankkeissa. Mahdollisuutta vuokrata tontti niin, että maksettu vuokra hyvitetään lunastettaessa tonttia omaksi, selvitellään edelleen. Kunnan omistama Pälkäneen Asuntotuotanto Oy on puolestaan laatimassa pitkän tähtäimen suunnitelmaa toiminnastaan, ja aloitteessa esitetyt toiveet tulevat puntaroitavaksi sen yhteydessä.

Käsiteltyjä ja keskeneräisiä

Valtuusto listasi samalla valtuustoaloitteita ja kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia kuntalaisaloitteita; kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä katsaus käsitellyistä ja toteutusta vaille olevista aloitteista. Käsitellyiksi todettiin muun muassa vuonna 2016 tehty valtuustoaloite harrastustakuusta, kevään 2017 Kankaanmaan yrittäjien aloite Tervapirtintien rakentamiseksi ja kuntalaisaloite Luopioisten infran kehittämiseksi kesältä 2017.

Kesken olivat vielä esimerkiksi vuonna 2013 tehty valtuustoaloite kuivakäymälöistä Vohlisaareen ja viimekeväinen valtuustoaloite, jossa esitettiin kunnan asiakaspalvelupisteeseen mahdollisuutta lukea sähköisessä muodossa olevia eri toimielinten pöytäkirjoja.