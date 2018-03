Kangasalan lämpö on saanut myönteisiä kokemuksia Riun hakelämpölaitoksesta. Ranta-Koivistoon suunnitellaan noin neljä kertaa suurempaa laitosta, jonka jälkeen suuri osa kaukolämmöstä tuotettaisiin maakaasun sijaan puulla.

Kireänä pakkaspäivänä Pikonkankaan siniselle taivaalle nousee vaaleita savumerkkejä.

– Tai ei se ole savua, vaan vesihöyryä, Pekka Lehtonen korjaa, sillä maakaasu palaa lämpölaitoksessa varsin puhtaasti.

Kangasalan lämmön toimitusjohtaja avaa laitoksen oven ja esittelee melkoisella huminalla palavia kattiloita. Niistä lähtee 110-asteista vettä reilut 200 kuutiota tunnissa. Se kiertää Suoraman ja keskustan liiketilojen ja asuintalojen putkistoissa ja palaa hieman alle 50-asteisena takaisin lämmitettäväksi.

Ulkona on reilut 15 astetta pakkasta, eikä laitos käy aivan täydellä teholla.

– Eilen oli pienestä kiinni, että olisi pitänyt kytkeä myös verkoston hännillä oleva terveyskeskuksen pikkulaitos päälle, Lehtonen sanoo.

Lämmön kulutus on kovimmillaan parin aamutunnin ajan kahdeksasta alkaen, kun ihmiset käyvät pesulla, aukovat ovia ja ilmastointi käynnistyy työpaikoilla. Samaan aikaan myös pakkanen on usein kireimmillään. Torstaiaamuna mittari laski reilusti alle 20 pakkasasteeseen.

Sähkö tulee töpselistä ja lämpö patterista

Kangasalan kerrostalot, rivitalot, liiketilat ja koulut lämpenevät suureksi osaksi kaukolämmöllä. Verkostoa rakentaa ja ylläpitää sekä lämpöä toimittaa kunnan omistama yhtiö.

Kangasalan lämmön toimintaa ei huomaa, kun patterit ja suihkuvesi pysyvät lämpimänä. Asukkaiden ei tarvitse miettiä, mitä verkoston toisessa päässä tapahtuu.

Kangasalan kaukolämpöverkosto jakautuu kolmeen osaan. Läntinen verkko ulottuu Linkosuon leipomolta Nattarin ja Vatialan kautta Prismalle saakka. Tämän alueen lämpö tuotetaan maakaasulla Ilkon montun laitoksessa, jonka maksimiteho on seitsemän megawattia.

Suoraman koululta terveyskeskukselle ulottuvaa keskustan verkkoa lämmittää 20 megawatin maakaasulaitos Pikonkankaalla.

Lisäksi Riunrannassa ja ammattioppilaitoksella on erilliset kaukolämpöverkot. Riun kolme vuotta sitten valmistunut kolmen megawatin laitos on Kangasalan ensimmäinen biopolttoainelaitos. Ammattikoulua lämmittää parin megawatin maakaasulaitos.

Kolme hakkuria paukuttaa metsissä

Kangasalan yhtenäinen kaukolämpöverkko on syntynyt muutaman vuosikymmenen aikana, kun Kangasalan lämpö on ostanut pienempiä aluelämpöyhtiöitä ja niiden verkostoja. Vanhat öljykattilat on muutettu kaasukäyttöiseksi ja jätetty varalaitoksiksi, jotka voidaan käynnistää häiriötilanteessa tai kun kulutus kasvaa huippulukemiin. Vatialan ja Nattarin länsipään verkostossa on kaksi varalaitosta ja keskustan verkon alueella neljä.

Putkien yhdistäminen isoksi ja yhtenäiseksi kaukolämpöverkostoksi mahdollistaa seuraavan ison investoinnin. Lahdentien varteen Ranta-Koiviston rampin tuntumaan suunnitellaan biopolttoainelaitosta. Tarkoituksena on, että se tuottaisi puusta lämpöä vuonna 2020. Sen myötä vuonna 1999 valmistunut Pikonkankaan maakaasulaitos jäisi varalaitokseksi.

Biolämpölaitosinvestointiin kannustavat Riun laitokselta saadut myönteiset kokemukset.

– Eihän hakelaitos koskaan aivan niin huoleton ole kuin öljy- ja kaasulaitokset. Mutta kaikki on toiminut hyvin, laitosta hoitava Jarno Jokinen vakuuttaa.

Olennaista on ennakoiva huolto: häiriötä ei synny, kun osaa seurata oikeita paikkoja.

– Kaasulaitos sammuu, jos siellä tulee häiriötilanne, mutta täällä pesään jää kuusi kuutiota hehkuvaa haketta, ja sitä ei saa päästää ylikuumenemaan.

Kolme vuotta sitten käynnistyneen laitoksen maksimiteho hakkeella on kolme megawattia. Jos se ei riitä, laitos polttaa myös maakaasua. Tämän talven pakkasjaksolla ei ole vielä tarvinnut turvautua kaasuun – vaikka hake on sateisen kesän jäljiltä tavallista kosteampaa.

Hakkeen toimittaa Metsänhoitoyhdistys Roine, joka saa tilinsä tuotetun lämmön perusteella. Pekka Lehtonen pitää mallia selkeänä ja toimivana. Kun koko ketju on saman organisaation hoidossa, sen kannattaa pitää polttoaineen laatu ja laitoksen säädöt kunnossa.

– Kaiken aikaa kolme hakkuria paukuttaa metsässä kasoja hakkeeksi. Puu saadaan lähiseudun harvennushakkuista, Jarno Jokinen kertoo.

Koneiden ja verkoston kannalta kevättalven pakkaspäivät ovat lämpötilaerojen vuoksi hankalia: lämpölaajeneminen on suurta, sillä päiväksi voi lämmetä parikymmentä astetta yön huippulukemista.

Kaukolämpö on taajamien lämmitysmuoto

Kaukolämmön lisäksi Kangasalan lämpö myy maakaasua sekä rakentaa ja ylläpitää molempien jakeluverkostoja. Maakaasusta lähes puolet menee teollisuuslaitoksille, vajaa puolet asuintalojen sekä niiden käyttöveden lämmittämiseen. Kerros- ja rivitalojen lisäksi kaasulla lämpenee kuutisenkymmentä omakotitaloa etenkin Liutun ja Pitkäjärven suunnalla.

Kuusi vuotta sitten kaasuverkko laajeni Sahalahdelle, jossa suurin käyttäjä on Saarioisten ruokatehdas. Myös keskustan päässä on leipomon ja krematorion kaltaisia kaasun suurkuluttajia. Lisäksi Kangasalla on yksi erityinen käyttäjäryhmä: maakaasulla tuotetaan kasvihuoneisiin puhtaasti sekä lämpöä että hiilidioksidia.

Kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa myydään asuintaloihin ja kolmasosa kauppoihin sekä julkisiin tiloihin.

– Kaukolämpö on taajamien kerros- ja rivitalojen lämmitysmuoto. Pientaloissa hyötysuhde jää kyseenalaiseksi, koska putkimetrejä tulee paljon ja kulutusta on vähän, Pekka Lehtonen sanoo.

Pientalolle maakaasu on usein edullisempi ratkaisu kuin kaukolämpö, jonka rakentamiskustannukset ja lämmön hävikki ovat isommat. Kangasalan lämpö pyrkii rakentamaan järkevänkokoista kaukolämpöverkostoa sitä mukaa kun kaupunki kasvaa. Verkostoon ei voi tehdä liikaa kasvunvaraa, vaan putkien on oltava sopivan kokoisia, jotta lämmitysvesi virtaa eikä seisahdu jäähtymään.

Jos saatavissa on kaukolämpöä, se valitaan useimpien uusien kerros- ja rivitalojen lämmitysmuodoksi.

Myös Kangasalan uuden Lamminrahkan alueen rakentajat ovat kiinnostuneita kaukolämmöstä. Todennäköisesti alueelle tehdään uusi laitos, joka korvaa vähitellen Ilkon laitoksen.

Energiakertoimetkin ohjaavat rakentajia kaukolämmön käyttäjiksi. Taloon on tehtävä vahvemmat ja kalliimmat eristykset, jos se lämpenee fossiilisella polttoaineella.

Maakaasun vero noussut nopeasti

Isot lämpölaitosinvestoinnit vaativat kaukokatseisuutta. Rakentajan on osattava nähdä, millaiseksi maailma muuttuu 20–30 vuoden aikana.

Vielä 1980-luvulla maakaasu oli puhdas ja edullinen vaihtoehto. Kaasu saatiin Kangasalle vuonna 1987 Tampereen vanavedessä. Rikkipäästöistä on päästy käytännössä kokonaan, kun raskaasta polttoöljystä on siirrytty kaasuun.

Maakaasun kilpailukykyä syö ennen kaikkea verotus. Kun Pekka Lehtonen aloitti vuonna 2010 Kangasalan lämmön toimitusjohtajana, kaasusta maksettiin veroa 2,10 euroa megawattitunnilta. Nyt valtiolle kerätään jo 19,80 euroa. Hinnanmuodostus on pitkälti samanlainen kuin sähköllä: kolmasosa veroa, kolmasosa siirtomaksua ja kolmasosa varsinaista energialaskua.

– Mutta maakaasu on edelleen loistava polttoaine, johon Suomi muun Euroopan tapaan uskoo. Siksi Keski-Eurooppaan rakennetaan uusia putkia sekä Venäjältä että Pohjanmereltä. Suomeen saadaan polttoainetta kahdesta suunnasta, kun kaasuputki Viroon valmistuu.

Pekka Lehtonen ei näe venäläisessä maakaasussa ongelmia: se on maailman laadukkainta, eikä saatavuudessa ole ollut ongelmia edes kriisitilanteissa ja -maissa.

Päästöjen osalta maakaasu on ylivoimainen. Sen palaminen tuottaa selvästi vähemmän hiilidioksidia kuin öljyn. Suurin hiilijalanjälki on hiilellä, turpeella ja hakkeella.

– Mutta on sovittu, ettei puun hiilidioksidipäästöjä huomioida, koska metsä uusiutuu sadassa vuodessa.

Pekka Lehtonen uskoo, että puulla lämmittäminen on jatkossa vielä maakaasuakin edullisempaa.

– Hakkeen hinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan, kuten maakaasun hinta, joka muodostuu suurelta osin öljyn ja hiilen hinnan perusteella.

Merkitystä on myös sillä, että energiasta maksetaan paikallisille toimittajille.

– Ei se varmasti haittaa, että seutukuntaan jää pyörimään pari miljoonaa euroa vuodessa.

Uuden laitoksen sijainti ihanteellinen

Hakelaitoksesta ei kannata tehdä liian suurta, jotta puuta voidaan käyttää ympäri vuoden. Kesällä käyttöveden lämmitykseen tarvitaan vain kymmenesosa talven lämmityskauden tehosta. Esimerkiksi Riun alueella löytyy noin 300 kilowatin kesäkuorma, koska Pikonlinna ja Apila isoja lämmön kuluttajia.

Ranta-Koiviston uuteen laitokseen on kaavailtu kahden kattilan ratkaisua. Kun kesäaikaan olisi käytössä vain yksi kattila, sitä voitaisiin käyttää järkevällä teholla. Lisäksi kattiloita voitaisiin huoltaa vuorotellen.

Pikonkankaan maakaasulaitoksen maksimiteho on 20 megawattia. Biolämpölaitoksesta ei välttämättä kannata tehdä näin suurta, vaan kireimpinä pakkaspäivinä lämpöä voidaan tehdä myös vanhalla laitoksella. Uudesta laitoksesta tulee noin neljä kertaa Riun laitosta suurempi. Tarjouspyynnöt mahdollisille toimittajille lähtevät kevään aikana. Siitä ei ole vielä tietoa, kuka laitosta pyörittäisi ja polttoainetta toimittaisi.

Pekka Lehtonen sanoo, että uuden laitoksen sijainti on optimaalinen. Se nousee keskelle olemassa olevaa verkostoa, joten kalliita ja lämpöä hukkaavia siirtolinjoja ei tarvita. Laitokselle varattu tontti on pohjavesialueen ulkopuolella. Se mahdollistaa, että laitoksen varapolttoaineena voitaisiin käyttää myös öljyä. Sijainti on edullinen myös liikenteellisesti: Lahdentien varteen on helppo ajaa polttoainetta. Kireimpinä pakkaspäivinä laitoksessa palaa kolme rekkalastillista haketta.

Uudet hakelaitokset polttavat puusta muodostuvaa kaasua. Tehoa nostaa ja päästöjä vähentää suodattimen savukaasupesuri, joka ottaa savukaasuista lämpöä talteen.

Hakkeen lisäksi voidaan polttaa purua, kuorta ja teollisuuden sivutuotteita. Moderneissa laitoksissa polttoaineena voidaan käyttää myös tuoretta puuta. Tämän kiinnostus on noussut, sillä kuivattaessa puusta karkaa alkoholeja ja muita runsaasti energiaa sisältäviä ainesosia.