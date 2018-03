Mothers in Business järjestää paikalliskokoontumisen Kangasalan Pikonkankaalla tiistaina 6.3. kello 17. MiB ry on urasuuntautuneiden äitien verkosto. Tarkoitus on tavata rennoissa merkeissä, ja myös lapset ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautumiset tulee tehdä ”Mothers in Business Tampere” -Facebook-ryhmän tapahtumassa. Paikan päälle ovat tervetulleita kaikki, yhdistyksen jäsen ei tarvitse olla.

– Toimimme vähän sillä ajatuksella, että kyllä perheenäiti saa olla kiinnostunut myös muusta kuin lapsista ja niihin liittyvistä jutuista, eikä se silti vähennä sitä, kuinka paljon rakastaa lapsiaan tai on hyvä äiti, verkostoon kuuluva kangasalalainen Laura Tammisto sanoo.