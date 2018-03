Maailman korskein cover-bändi

Onhan se vähän hassua, että yksi jäsen puuttuu rivistä ollessaan kiertämässä oman bändinsä kanssa – kun ideana on juurikin kokoontua yhteen silloin, kun se oma bändi huilaa. Amerikan valloitukselle Santa Cruzin matkaan lähteneelle Archie Cruzille se kuitenkin suotakoon, sillä hänen puuttumisensa basistin paikalta oli The Local Bandin Pakkahuoneen esiintymisen ainoa pieni kauneusvirhe. Siitäkin on paha isommin valittaa, koska paikkaajana ollut Lost Societyn Samy Elbanna hoiti tontin moitteetta aina ”Shot in the dark” -biisin kitaravierailua ja -sooloa myöten. Cruz sai poissaolostaan pienen kuittailun myös bänditovereiltaan Bryan Adamsin ”Summer of ’69”:n aikana, kun laulaja Olli Hermanin sanoitusversiossa alkuperäinen ”Jimmy quit” -kohta vääntyi muotoon ”Archie quit”.

Kovimmille faneille yhden miehen poissaolo saattoi olla takaisku, mutta bändin iskukykyyn se ei tuntunut isommin vaikuttavan – vaikka ihmekös tuo, sillä jäsenten sanojen mukaan The Local Band ei juuri yhdessä harjoittelekaan. Toisaalta miksi treenata, kun Pakkahuoneella kuullut biisit tiesivät sanasta sanaan ja nuotista nuottiin niin esiintyjät kuin yleisökin lähes jokaisen kappaleen kohdalla. Bon Jovin ”Lay your hands on me” -avauksen ja ”Living on a prayer” -lopetuksen väliin mahtui jo aiemmin mainittujen lisäksi esimerkiksi Mötley Crueta (”Home sweet home”), Van Halenia (”Ain’t talking ’bout love”) ja Guns’n’Rosesia (”Nightrain”).

Verrattuna esimerkiksi vuoden 2015 Tavastian-keikkaan sekä Herman että kitaristi Alexi Laiho olivat Tampereella esiintymisessään terävänä. Isojen hittien välissä soineet suurelle yleisölle tuntemattomammat vedot, kuten Corey Hartin ”Sunglasses at night”, vain korostivat 1980-luvun rock-kentän monipuolisuutta ja huikeaa tasoa. Melodinen, mukaansa tempaava ja jopa hyväntuulinen hard rock sai ison osan yleisöä myhäilemään tyytyväisenä sille, että on päässyt aikoinaan elämään kyseisen vuosikymmenen musiikin. Muiden osalta tyytyväisyys oli haettava siitä, että kasariherkkua tarjottiin näinkin miellyttävässä ja verevässä kattauksessa.

The Local Bandin laittoivat joitakin vuosia sitten alulle sivutoimista kasarifiilistelyä kaivanneet The 69 Eyesin rumpali Jussi 69 ja metallipiireissä suurta arvostusta nauttiva Children of Bodomin Laiho. Jussi 69 nautti silminnähden esiintymisestä Pakkahuoneella, ja jollakin tavalla oli kiehtovaa nähdä ja kuulla Laiho soittamassa esimerkiksi kovien hevijätkien pehmeänä pitämän Bon Jovin materiaalia. Aliarvostettu Olli Herman puolestaan pääsi todistamaan kykenevänsä vetämään tiukasti ”ihan oikeita hard rock -biisejä” Reckless Loven omien (sinänsä kelpo) kappaleiden sijaan.

Jaa, ehkä illasta löytää sen toisenkin pienen miinuksen. Olisihan se voinut kestää vähän pidempään.

The Local Band esiintyi Pakkahuoneella Tampereella perjantaina 2. maaliskuuta.