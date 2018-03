Erilaista merkkiä, pohjaa ja sidetyyppiä, erilaisia huolto-ohjeita eri suksille – sopivan suksen valinta voi olla melkoista arpapeliä. Tietämättömyyden vuori voi pahimmillaan vesittää koko hiihtoharrastuksen aloittamisen, kun edes välineitä ei saa hankittua.

Ei sen kuitenkaan tarvitse välttämättä olla niin monimutkaista. Neljän asian miettimisellä pääsee jo pitkälle: Aikooko hiihtää kilpaa vai omaksi ilokseen ja perinteistä vai vapaata tyyliä, tuleeko lähteneeksi -10 astetta kylmemmällä säällä ladulle, millaista monoa haluaa, ja tietyissä suksissa on tarpeen katsoa myös hiihtäjän pituutta ja painoa.

– Suksien valitsemiseen menee yhdestä kahteenkymmeneen minuuttia, vakuuttaa Kangasalan Prisman käyttötavarapuolen myyntipäällikkö Jussi Pitkänen.

Hänen valtakunnassaan pohdintalistan läpikäymistä saattaa helpottaa sekin, että suoranaisia kilpasuksia ei myymälässä ole edes tarjolla. Asiakkaista valtaosa onkin joko lapsilleen uusia suksia metsästäviä vanhempia tai aikuisia, jotka mielivät hiihtämään pitkän tauon jälkeen.

– Helppous on se, mitä ainakin meiltä suksissa haetaan, Pitkänen huomauttaa.

Sitä hän on tavoitellut itsekin omassa suksivalinnassaan; käytössä on yhdet nanogrip-sukset. Kun kotona on kolme alle kouluikäistä lasta, ei ennen hiihtolenkkiä juuri uppouduta pitkiin voitelusessioihin – tai ladulla vietetä parta huurussa paria tuntia -30 asteen pakkasessa.