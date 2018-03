Kun pudotuspelit alkavat, voi nähdä taktisten hienouksien sekä omien vahvuuksien ja vastustajan heikkouksien hyödyntämisen nousevan avainasemaan. Sitten on se toinenkin puoli.

– Tavallaan peli menee aika yksinkertaiseksi tässä vaiheessa. Jonkun on vain runnottava ne pallot kenttään. Tyylipisteitä ei jaeta, tiivistää LP Kangasalan valmentaja Ismo Tahvanainen.

Hänen mukaansa ratkaisevia tekijöitä turhankin tiivistahtisissa pudotuspeleissä ovat vire, motivaatio ja pelaajien terveystilanne – viikon kunto ratkaisee. LP:llä se viikko käynnistyy lauantaina ja jatkuu maanantaina Pitkäjärvellä. Puolivälieristä tiensä välieriin selvittää kolmella voitolla.

LP:n puolivälierävastustajaksi päätyi lopulta OrPo, jolle LP hävisi runkosarjan toiseksi viimeisessä ottelussaan viiden erän jälkeen. Tahvanaisen mielestä joka joukkueella liigassa on tällä hetkellä tiettyjä heikkouksia, joihin tarttua, joten siinä mielessä maantieteellisesti läheltä tuleva vastus sopii kangasalalaisille hyvin.

– OrPo on vienyt kaikki pelit tällä kaudella, ja sikäli meillä on tässä näytön paikka. Viime kohtaaminen oli meiltä huono peli, mutta tasonmittarina ottelu oli hyvä. Aika lähellä heitä ollaan. Tilanne on mielestäni herkullinen.

LP Kangasala päätti runkosarjansa 3–2 (18–25, 25–20, 25–19, 17–25, 14–11) -tappioon Rovaniemellä. Suunnitelma ulkomaalaispelaajien täydellisestä lepovuorosta WoVoa vastaan ei lopulta toteutunut, mutta varsinkin täysin suomalaisvoimin pelattu toinen erä antoi tärkeää pelituntumaa koko joukkueelle.

– Ei joukkueessa ole tässä kohtaa turhia pelaajia, kun pelataan pahimmillaan viikon sisään viisi peliä. Yksi loukkaantuminen muuttaa heti asetelmia, ja kaikkien on oltava koko ajan valmiina pelaamaan, Tahvanainen muistuttaa.

Pudotuspeleissä LP tarvitsee aiempaa vankempaa taustatukea joukkueen ulkomaalaispelaajille kotimaisilta pelureiltaan. Lisäksi joukkueen olisi pystyttävä pelaamaan väläyttelyn ja ailahtelun sijaan ehjä kokonainen ottelu – ja mielellään useampi peräkkäin. Runkosarjan kolmanneksi sijoittunut OrPo on tuskin ajatellut päättää kauttaan vielä puolivälierissä.