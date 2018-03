Vehjemies selvittää: Miten tilata hankalaa ruokaa?

Hyvä Vehjemies,

jos menen ravintolaan ja ruokalistalla lukee ”couscous”, onko minun tilattava ”couscousia” vai ”couscousta”? Molemmat kuulostavat yhtä asiattomilta, vai lausunkohan sanan vain väärin? Ja mitä itse asiassa olen silloin tilaamassa?

Ihmettelee nimimerkki Liian hienot ruoat

Vastaus: Couscous on Suomessakin hiljalleen yleistynyt perinteinen pohjoisafrikkalainen perusruoka, joka valmistetaan karkeaksi rouhituista vehnäsuurimoista. Se toimii hieman tuunattuna hyvänä lisäkkeenä esimerkiksi grilliruoille.

Ranskan kautta suomen kieleen rantautunut ruoka voidaan hienostelematta kirjoittaa lausuntamuodossaan kuskus. Oikeakielisyyden näkökulmasta tilata voi yhtä hyvin ”kuskusia” tai ”kuskusta”; molemmat ovat yhtä oikein.

Jos kuitenkin haluaa antaa itsestään kulinaristin vaikutelman, kannattaa turvautua kokkipiireissä käytettävään lausuntatapaan couscousta (kuskusta).

Tietävät Kokki Harri Syrjänen ja Kielitoimisto

Vastaus: Paljon riippuu, missä paikassa, mihin kellonaikaan ja millaisessa kunnossa kysyjä on liikkeellä. Esimerkiksi jos aamuneljältä pikkujoulukunnossa Nattarin Yläbaarin tai Suoraman Pubin pihasta lähdettyään esittää taksiautoilijalle huomion siitä, että nyt tekisi mieli tuota kyseistä ruokalajia, lienee aika sama kumpaa taivutusmuotoa käyttää. Riski tulla väärinymmärretyksi on suuri, varsinkin kun Kangasalan parista–kolmestakymmenestä ravintolasta valtaosa ei kyseistä ruokaa tarjoa. Selvyyden vuoksi on hyvä pitää mielessä, että Bis-Bis on sitten se lakritsipatukka.

Arvelee Vehjemies