Nuijantalolla keskustellaan maan hyvästä hoidosta

Pälkäneen Nuijantalolla puhutaan tulevana perjantaina maan hyvästä hoidosta. Seminaarissa on tarjolla viljelijöille ja muille asiasta kiinnostuneille tietoa esimerkiksi maaperästä, ravinteista ja viljelytoimenpiteistä. Tutkija Ansa Palojärvi Luonnonvarakeskukselta esitelmöi viljelytoimenpiteistä ja maaperän biologisista ominaisuuksista. Emerita professori Helinä Hartikainen Helsingin yliopistolta puhuu puolestaan otsikolla ”Kasvien ravinteiden saanti on monen tekijän summa”. Agronomi, viljelijä Jussi Knaapi esitelmän aiheena on kadonneen hiilen metsästys.

Kello 8.30–16 järjestettävän seminaarin järjestää Humuspehtoori Oy.