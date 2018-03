Suomi 101 -soutu tulossa kesällä

Ensi kesälle suunnitellaan jo täyttä häkää Suomi 101 -soututapahtumaa, johon viimekesäiseen tapaan ovat tervetulleista osallistumaan niin soutajat kuin melojatkin. Tapahtuman ajankohta on lauantaina 21. heinäkuuta, jolloin vesille on määrä lähteä Kangasalan Pelisalmen Matinsaaren rannasta kello 9. Pälkäneveden länsilaidan ja Kostianvirran kautta Mallasveden rantaan päättyvä suvisoutu on pituudeltaan noin 25 kilometriä. Matkan varrella Iharinkosken kyläyhdistys muonittaa sopuhintaan kulkijoita ja muitakin luonnossa liikkujia kello 13–14. Ilmoittautumisia ottavat vastaan ja lisätietoja antavat Kari Lehtonen puhelinnumerossa 050 574 5971 ja Mikko Kiio 040 700 0841.