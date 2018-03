Navetan maaliskuu on rautaisten miesten

Mikkolan Navetalla Luopioisissa maaliskuu on rautaisten miesten. Rautaa-näyttelyssä on esillä Juha Tyyskän mustasävyisiä valokuvia, takojataituri Leo Ratisen kynttilänjalkoja ja muita hienouksia sekä romuraudasta taidetta taikovan Juha Kernenin oivaltavia metalliesineitä. Rautaa -näyttely on avoinna Mikkolan Navetalla maaliskuun ajan tiistaista lauantaihin kello 10–14.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pälkäneen kunnan kulttuuripalveluiden kanssa.