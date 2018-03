Rantaosayleiskaavat etenevät tänä vuonna ehdotuksiksi

Loma-asuntojen muuttaminen pysyvän asumisen käyttöön etenee hiljalleen Kangasalla. Viime vuonna kaupungissa hyväksyttiin strateginen yleiskaava, jossa osoitettiin muutokseen soveltuvat alueet. Muutoksille asetettavista edellytyksistä tarkemmin linjaava rakennusjärjestys on tulossa hyväksyttäväksi kesään mennessä. Lisäksi muutosmahdollisuus on huomioitu työn alla olevissa Kuhmalahden ja Sahalahden rantaosayleiskaavoissa ja kyläkaavoissa, joiden arvioidaan jalostuvan ehdotuksiksi tämän vuoden aikana. Näistä ensin käsittelyyn ovat ennättämässä Kuhmalahden kaavat.

Esimerkiksi Saarikylissä, Raikussa, Kautialassa ja Kuohenmaalla muutos on määrä saada aikaan sisällyttämällä nämä alueet vireillä olevaan maaseudun yleiskaavaan. Kaavaehdotuksen laatimiseen ei kaupungin mukaan ole kuitenkaan tällä hetkellä voimavaroja, vaikka kyseisillä alueilla on noin 500 loma-asuntoa.

Yleiskaavoista kärkihankkeina viedään eteenpäin Sahalahden rantaosayleiskaavan lisäksi Ruskon ja Herttualan osayleiskaavoja. Ruskon työpaikka-alueen ja myöhemmin toteutettavien asuinalueiden kaavoitustyö on käynnistynyt alkuvuodesta. Keskustan läheisyyteen kaavoitettavaa Herttualaa puolestaan suunnitellaan ennen kaikkea tiiviin asutuksen alueena.

Näiden lisäksi yleiskaavoista viedään eteenpäin esimerkiksi Vehoniemen ja Vääksyn kaavoja, joita lähestytään muun muassa matkailun kehittämisen näkökulmasta. Sen sijaan Sahalahden osayleiskaava ei ole tällä hetkellä etenemässä.

Kuhmalahden koulua selvitellään

Asemakaavoituksessa Kangasala painottaa edelleen palveluiden läheisiä alueita. Pyrkimyksenä on ajoittaa näiden alueiden toteuttaminen niin, että päivähoito- ja kouluinvestoinneilta vältyttäisiin. Poikkeuksena on selvitys- ja suunnitteluvaiheessa oleva asemakaava, jossa Kuhmalahden päiväkodin viereen varattaisiin tontti uudelle alakoululle. Asemakaavaluonnoksen arvioidaan tulevan käsittelyyn tänä tai ensi vuonna. Aiemmin alueella on ollut vireillä Pento-ojan asemakaava.

Uusia merkittäviä asemakaavoja viritellään kiihkeimmin Ruskoon, keskustaan Ellintielle ja Vatialantien jatkeen toteutumista tukevalle alueelle niin Asemalle kuin Ruutanaankin.

Kaupungin omakotitalotonttivarannon on laskettu riittävän kaikkiaan noin neljän vuoden tarpeisiin; tällä hetkellä tontteja on tarjolla runsaat kolmekymmentä Sahalahdella, Kuhmalahdella, Huutijärvellä, Ruutanassa ja Pikonlinnassa. Perinteisiä omakotitalotontteja ollaan kaavoittamassa etenkin Kortekummun alueelle Asemantien läheisyyteen.

Lamminrahkan alueella päästään asuntorakentamiseen asti oletettavasti vuodesta 2022 alkaen.

Valtuusto merkitsi kaupungin kaavoituskatsauksen tiedoksi maanantain kokouksessaan.