Kansallispuku pannaan taas esille

Lämmin kiitos kangasalalaisen Helena Siekkisen kommentista (SHL 7.3., nro 10)! Taito Pirkanmaa markkinoi aktiivisesti Pirkanmaan kansallispukua vuosina 1997–2010. Koska kansallispukubuumi on laantunut melkoisesti, on Taito Pirkanmaa tietoisesti laajan tuotevalikoimansa vuoksi jättänyt monia marginaalituotteita julkaisematta kotisivuillaan. Siekkisen herätys on tervetullut ja siitä saammekin syyn laittaa Pirkanmaan pukukuvan taas esille kotisivuille. Nyt saa innostua pirkanmaalaisesta tekstiiliaarteesta!

Virve Pajunen

toiminnanjohtaja

Taito Pirkanmaa