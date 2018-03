Sammonkulma avasi uudelleen

Pälkäneen legendaariset huoltoasemat pysäyttävät Lahdentien kulkijat tehokkaasti. Suomen taukopaikkojen äiti Aapiskukko palasi taannoin perustajalleen, kun Mirja Merikari ryhtyi pyörittämään sitä reilun kymmenen vuoden tauon jälkeen. Myös torstaina uudelleen avautuvan Sammonkulman taustalta löytyvät tutut tekijät.

Ankkuribaaria kymmenen vuotta pitänyt Johanna Katajisto palaa Pälkäneelle vuoden vauvaloman jälkeen. Uudelle alalle ryhtyvän yrittäjän apuna toimii Miia Kinnari, joka pyöritti Sammonkulmaa vajaan neljän vuoden ajan.

Perinteikäs ruokapaikka ja kahvila sulki vuodenvaihteessa Oriveden leipomon konkurssin vuoksi. Uusi yritys jatkaa toimintaa lähes entisellä mallilla. Trabant pysyy katolla ja nimi ennallaan. Leivät ja leivonnaiset teetetään uudella yhteistyökumppanilla entisin reseptein, joten suositut hedelmäleivät, toscapiirakat ja kahvileivät palaavat myyntiin pienen tauon jälkeen.

Pälkäneen Sammonkulman lisäksi uusi yritys avaa torstaina kolme muutakin Oriveden leipomon kahvilaa. Orivedellä on tehty pientä remonttia, mutta Linnainmaalla, Hervannan Nesteellä ja Sammonkulmassa päästiin vähällä.

– Vain pieniä muutoksia on tehty. Suurin uudistus on se, että nyt meillä on myös anniskeluoikeudet. Eli ruuan kanssa voi ottaa vaikka viiniä tai olutta, Johanna Katajisto sanoo.

Pälkäneen Sammonkulman lisäksi myös Hervannan Neste on lounaspaikka. Orivedellä ja Linnainmaalla on kahvila, josta voi ostaa tuotteita myös mukaansa.

Viikonloppuisin pihvipöytä

Kangasalla asustava Johanna Katajisto tuntee ravintola-alan, sillä hän on pyörittänyt kolmen vuoden ajan Hakametsän legendaarista urheiluravintola Jäähovia. Myös pälkäneläiset ovat Ankkuribaarin entiselle yrittäjälle tuttuja, mutta ”pullapuoli” ja lounaspaikan pyörittäminen vieraampaa. Niiden osaamista tuo sahalahtelainen Miia Kinnari, joka pitää kotikylänsä Krouvia.

Oriveden leipomon toimintamalli on entistä kevyempi, sillä hoidettavana ei ole leipomoa eikä bensakauppaa. Pälkäneen Sammonkulmassa polttoainetta myy ABC ja kiinteistön omistaa Pirkanmaan osuuskauppa.

Yhdistelmä miellyttää monia kulkijoita: tankkauksesta saa bonukset, mutta ravintola tarjoaa vaihtoehdon kaikkialle levittäytyneelle ja turhankin tutuksi käyneelle ABC:lle. Ohikulkijoiden lisäksi Sammonkulman lounaspöydät vetävät lähiseudun väkeä.

Kello 10.30–15 tarjolla olevan lounaan sijaan voi valita samaan hintaan myös päivän leikkeen tai kuukauden burgerin. Viikonloppuisin Sammonkulman lounaspöytä täydentyy pihvipöydäksi. Alle seitsemänvuotiaat syövät Sammonkulmassa maksutta. Kesällä keittiö vahvistuu, ja lounasajan ulkopuolella ruokaa on tarjolla listalta.

– Valikoimia ja listoja muokataan asiakkaiden mukaan. Myös myymälään on tarkoitus hakea kesään mennessä pienten valmistajien tuotteita, jotka kiinnostavat mökkiläisiä ja ohikulkijoita, Johanna Katajisto ja Miia Kinnari suunnittelevat.

Valtatien varren kahvilan edustalla on kaksi terassia, joista toinen on katettu. Siksi pihaan on helppo viritellä jonkinlaista kesäohjelmaa.

– Paikka on keskeinen ja pihassa tilaa.