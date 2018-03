Tuija Valtanen vierailee Pälkäneellä

Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön (ICEJ) Suomen osaston työntekijänä tammikuusta 2012 lähtien toiminut kainuulainen Tuija Valtanen vierailee vuosittain noin 150 yhteiskristillisessä tilaisuudessa. Valtanen vierailee Pälkäneen helluntaiseurakunnassa sunnuntaina 18. maaliskuuta kello 14 ja kello 16.

Valtasen sydämellä on kaikkein köyhimpien, erityisesti lasten, auttaminen Israelissa ja hän tuo tilaisuuksissa tuoreita kuulumisia ICEJ:n avustustyöstä Israelissa. Israelissa asuvien eri kansanryhmien auttaminen on ollut Israelissa Golanin ylängöllä vapaaehtoisenakin palvelleen Valtasen sydäntälähellä jo yli kymmenen vuotta. Hän on vieraillut Israelissa useilla lyhyillä matkoilla. Matkoilla hän on päässyt tapaamaan henkilökohtaisesti muun muassa holokaustista selvinneitä vanhuksia ja köyhistä perheistä lähtöisin olevia lapsia, joita ICEJ avustaa.

Tuija Valtanen on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta sekä kolme lastenlasta.