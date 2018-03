Levymessut ensimmäistä kertaa Kangasalla

Pääsymaksuttomat levymessut järjestetään Kangasalan Pirtillä sunnuntaina 18.3. kello 10–14. Levynkeräily elää ties kuinka monetta nousukauttaan, ja toisaalta harrastuksesta luopuneet haluavat poistaa nurkistaan tarpeettomiksi käyneet pahvikotelot sisältöineen. Levymessut yhdistävät mielenkiintoisella tavalla molempien, täysin vastakkaisista kulmista toisiaan lähestyvien tahojen tarpeet.

Levymessuilla on mukana hyvä otos asiantuntevia levykauppoja sekä intohimoisesti musiikin keräilyyn suhtautuvia harrastajia. Monelle intohimoiselle keräilijälle lienee tuttu tilanne, jossa suosikkialbumista on ostettu vaikkapa puolenkymmentä eri versiota, erikuntoisina tai eri puolilta maailmaa, ja jossain vaiheessa parempi puolisko tai omakin umpiluu tekee johtopäätöksen, että jostakin on luovuttava. Silloin ”ylimääräiset” kiekot monesti päätyvät kiertoon. Kävijät voivat tuoda mukanaan omat tarpeettomat äänilevynsä ja myydä ne vaikka paikalla olevaan ostopisteeseen.