Taidegraafikko Sauli Iso-Lähteenmäki taiteilijatapaamisessa

Taidegraafikko, kuvataiteilija Sauli Iso-Lähteenmäen näyttely Uusia luontokuvia on esillä Kangasala-talon galleriassa 25.3. asti. Taiteilijatapaamisessa lauantaina 17.3. kello 13 taiteilija valottaa taidettaan ja työskentelymenetelmiään. Haastattelijana toimii museolehtori Heini Järvinen.

Näyttelyssä nähdään kymmenen luontoaiheista syväpainotekniikalla valmistettua grafiikkaa vuosilta 2017 ja 2018. Teosten lintu- ja ratasaiheiden kautta pohditaan luonnon ja ihmisen järjestämän todellisuuden suhdetta. Näyttelyssä on myös esillä kolmiulotteinen työ Retrospektiivi, joka koostuu erilaisista pienistä grafiikan palasista taiteilijan uran varrelta.

Sauli Iso-Lähteenmäki (s. 1960) opiskeli Kankaanpään taidekoulussa vuosina 1981–84. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin kotimaassa ulkomailla. Hänen teoksiaan on useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa. Iso-Lähteenmäen julkista taidetta on esillä muun muassa Tampereen Rantatunnelin Melutaidegalleriassa (2017). Iso-Lähteenmäki opettaa taidegrafiikkaa Kangasalla Valkeakoski-opistossa.